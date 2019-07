BILDEXTRA: Klart för inflytt för Beautytown Cruisers – spana in de nya lokalerna: ”Känns häftigt”

Anmäl text- och faktafel

Det var någon minut efter klockan 23 på kvällen den 16 september 2017 som larmet om branden i klubbhuset nådde räddningstjänsten. Öppna lågor slog ut genom fönster och tak, fastigheten var övertänd och gick inte att rädda. Värdefulla bilar brann inne och klubben blev utan samlingsplats över en natt.

Kort därefter startades insamling där privatpersoner och andra raggarklubbar skänkte pengar för att hjälpa Beautytown Cruisers till en återuppbyggnad av lokalen. För planen var väldigt tidigt att byggnaden skulle återuppstå och bara fem månader efter branden så fanns det en konkret ritning på hur den skulle se ut. Bygget har genomförts av Grytnäs Projekt AB.

Föreningen har lagt ner åtskilliga arbetstimmar själva på arbetet med den nya lokalen. Och nu ser medlemmarna ljuset i tunneln, i veckan sker besiktningar av insidan och utsidan, den slutgiltiga i dag.

– Vi har jobbat så länge med det här, säger Mia Skult, Beautytown Cruisers vice ordförande, när hon står vid baren i den nybyggda lokalen.

– Det är så mycket mer än bara byggmöten, all planering i minsta detalj, allt från kökshandtag till färger.

Mia Skult berättar att de har hittat mycket inspiration på internet, från marknader och event och från en diner i Rättvik.

Insidan har just gått igenom slutbesiktningen när Fagersta-Posten får en titt i den nya, fräscha lokalen med bara några småjusteringar som måste åtgärdas. Under torsdagen ska utsidan besiktigas, förutom utescenen som görs vid ett senare tillfälle.

– Vi måste få in lite möbler så här ser bebott ut, lite tavlor och grejer, säger Roger Fridolfsson och tittar sig omkring.

– Det ska vara genomtänkt det som görs, anser Mia Skult.

De tror att inflyttningen dröjer även om det blir godkänt under torsdagen. Gården ska asfalteras och de vill ta sig tid till att ställa i ordning lokalen så det blir fint. De har fått en del grejer av folk och andra raggarklubbar och föreningar. American Car Club Sweden har varit stöttande, berättar Roger Fridolfsson, och föreningen har många att vara tacksamma för sedan brandnatten.

– Stödet har varit överväldigande. Samma dag som det brunnit frågade folk hur de kunde hjälpa till. Vi har många att tacka; Tomas Järvistö, som äger marken här utanför, Folkets hus, företagare som har varit med och sponsrat, och invånarna i Fagersta som hjälpt oss, säger Roger Fridolfsson för att nämna några.

– Det är svårt att veta exakt hur mycket pengar vi har fått in, men det är mycket mer än vi kunnat tänka oss. Vi hade aldrig trott att det skulle bli så stort som det blivit. Nyheten spred sig över hela Sverige, säger Mia Skult.

Föreningen hade precis rustat klart invändigt när branden jämnade byggnaden med marken. Lokalen är i samma storlek som den som brann ner.

– Men vi har spegelvänt lite för att kunna ha utsikten utåt, säger Roger Fridolfsson.

I källaren finns raggarklubbens showroom. Här ska medlemmarna kunna visa utställningsbilar, mellan åtta och tio stycken ska få plats. Lokalen, som även är handikappanpassad med hiss och ramp, rymmer 150 personer. Utescenen byggs för 300 personer. Tanken är att föreningen eventuellt ska hyra ut lokalen till intressenter.

De upplever ett stort intresse från allmänheten om att titta in i lokalen. De ser många köra förbi och sedan vända bilen på vändplanen. Hittills har det varit en byggarbetsplats så då har ingen fått komma in och titta men när lokalen är klar har de planer på att bjuda in Fagerstaborna på fika.

– Vi ska ha en cruising i Fagersta sista augusti och då planerar vi en heldag med familjeevent och bilutställning på dagen och sedan cruising och rock'n roll på kvällen, berättar Mia Skult.