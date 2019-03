Anmäl text- och faktafel

På skoldagar fram till 14 juni 2019 införs nu förstärkning på följande turer:

Vilhelminaparken 08.00 - 08.25 Fagersta C Fagersta C 11.45 - 12.25 Fagersta C Fagersta C 12.35 - 13.15 Fagersta C Fagersta C 13.35 - 14.15 Fagersta C Fagersta C 14.35 - 15.15 Fagersta C Fagersta C 15.35 - 16.15 Fagersta C

Under våren kommer försöket med avgiftsfri busstrafik att utvärderas och sedan kommer beslut att tas huruvida det ska förlängas eller inte, enligt kommunens hemsida.