Kommunen släcker ner hela stan på lördag – tänder ljus i Vilheminaparken

Klockan 20.30 uppmanas alla som vill vara med att släcka alla lampor och stänga av all elektriska apparater under en timme.

Fagersta kommuns engagemang har vuxit under åren och i år har man bestämt att släckas ner all gatubelysning i kommunen, förutom belysningen längs riksväg 68, under Earth hour.

Under tiden hålls en liten marschallvandring i Vilheminaparken där man kan göra en tipspromenad om klimatet. Alla som är med får en present och korv med bröd och det lottas även ut ett fint pris i efterhand, berättar Fagersta kommun i ett pressmeddelande.

På plats finns även Fagersta kommuns energi- och klimatrådgivare, energi- och klimatstrateg och Naturskyddsföreningen.

