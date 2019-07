Fagerstasonen tillbaka på Hamnkrogen: ”Det är speciellt att vråla inför folk som låtarna handlar om”

Anmäl text- och faktafel

– Det är något speciellt att stå och vråla inför folk som låtarna till stor del handlar om, att få se gamla kända ansikten, säger Vincent Jedselius när FP når honom över telefon.

Vincent Jedselius bor i dag med familj i Örebro, där musiken fortsatt är en stor del av livet. Ambitionen är att hålla musikaliteten vid liv och nästan all ledig tid går till att "få kugghjulet att snurra". Under året har det turnerats på sina håll i landet, med spelningar i allt från gamla hemorten Sundsvall och huvudstaden Stockholm till lilla Järle. En turné som fortsätter in mot hösten.

Nytt material både finns och kommer dessutom, där arbetet pågår för fullt med nästa EP. I dagarna släpptes dessutom en ny singel, "Kom Fattigdom" på Youtube, som är hans tolkning av folkvisan med samma namn. Till låtens musikvideo har rörliga bilder från Rune Lindströms kortfilm "Fagersta: Arbetets och stålets stad" använts.

– Det är väldigt mycket Fagersta över den. Den typen av genre, americana är vad man kan vänta sig mer av på EP:n. Jag vill inte kalla det nytt, det är den typen av musik jag skrivit de senaste fyra åren. Det har bara blivit tydligare nu och det kommer absolut märkas på EP:n.

Hur är det att skriva så mycket Fagersta-inspirerad musik?

– För mig har det funnits med från början när jag började skriva musik på det här sättet. Även om det inte var jättetydligt i de första släppen så fanns det där. Jag har på något sätt alltid velat skriva om hemorten Fagersta eller Bergslagen i allmänhet, som jag tycker har något unikt. Då har det gått upp för mig att man inte pratar så mycket om Bergslagen generellt sett. När det nämns handlar det om stålindustrin och historien.

På fredag klockan 22.30 kliver Fagerstasonen upp på Hamnkrogens scen i den troliga värmeböljan. Det kommer att bjudas på nytt och gammalt säger artisten.

– Det blir lite ny musik som folk inte hört. En blandning av det vi spelat förut men också en hel del nytt, som bland annat kommer från kommande EP:n. Och vad kan folk vänta sig? Att det kanske pratas om dem i låtarna, om de har otur, säger Vincent Jedselius och skrattar.