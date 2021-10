FAIK damlag tar steget upp till seniornivå: ”Bra fart och alla kämpar”

Under torsdagen skrinnade FAIK:s damer ut på Fagerlidens is för den fjärde träningen under ledning av tränarna Andreas Karlsson, Stefan Carlberg, Fredrik Svensson, Daniel Sjöö och lagledaren Susanne Eriksson.

En halv vecka hade då gått sedan debutmatchen i Damtvåan Västra mot favorittippade Falu IF. Den första erfarenheten av seniorserien slutade med en förlust med 0–16, och ett uppvaknande kring att det är en helt ny nivå de nu befinner sig på.

– Deras nivå är helt annorlunda jämfört med vår och vi var lite för få till matchen, vilket inte gör det lättare. Vi var fjorton utespelare och då blir det inte ens tre fulla femmor. Så om det var herrlagets ursäkt i tisdags så kör vi på samma, säger Andreas Karlsson skämtsamt.

Han menar ändå att det finns många positiva saker att ta med sig från matchen. Och trots stjärnsmällen är bilden att stämningen är god i laget – förvånansvärt god, tycker Fredrik Svensson.

– Vi sa efter matchen att om det hade varit killar hade det låtit annorlunda, säger han.

Till skillnad från Falu IF – som har några ”hockeymorsor” i laget – utgörs FAIK:s lag av 02:or till 08:or. En del av tjejerna var med i Västmanlands TV-pucklag i september, medan vissa i princip är nybörjare.

De har också fått sällskap av nyförvärv utifrån – som Tuva Svensson. Hon spelade förra året för division 1-laget Västerås IK, men när hon hörde att FAIK skulle spela seniorhockey så lockade en återkomst till moderklubben mer.

– Det har varit flickhockey här tidigare säsonger men nu när det blir seniorhockey och jag ändå bor här så kändes det som det enklaste alternativet. Och det är alltid roligt att spela hemma, säger den 18-åriga backen.

Med tanke på lagets åldersstruktur så blir hon en av ”veteranerna” i laget, och hon försöker att ta den rollen på allvar.

– Jag är ändå en av de äldre och försöker därför ta hand om de yngre. Alla ska känna sig välkomna, det tycker jag är viktigt. Vi har bra fart på träningarna och alla kämpar. Det är viktigt att alla vill, och sen får vi se hur det kommer gå, säger hon.

Ett stort ansvar med att supporta de yngre tjejerna kommer såklart även den stora ledargruppen att ta. Stefan Carlberg, som har ett förflutet som lagkapten i FAIK:s herrlag, har tidigare varit tränare för föreningens J18-lag – likaså Andreas Karlsson. Att de nya ledarna ställde upp har dels att göra med att de har döttrar i laget, och dels att de är tillräckligt många för att arbetsbördan ska kännas okej.

– Vi har ont om tid allihopa och det här kräver ganska mycket tid. Kompromissen var att vi skulle vara fyra-fem stycken så att vi kan avlasta varandra. Men det är Susanne som har stått för det tunga lasset, säger Stefan Carlberg.

Just nu kör de två träningar i veckan. På söndag väntar Mora IK inne på Fagerliden som utmaning nummer två i serien, och efter Falu-matchen tror nu Andreas Karlsson att det värsta ligger bakom dem.

– Det kommer säkert ändå bli mycket stryk i vinter. Men tjejerna är väldigt träningsvilliga och otroligt nyfikna, så det känns jättekul, säger Andreas Karlsson.