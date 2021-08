FAIK-killarna spolar is åt lagkamraterna – ända in på natten: ”Vi som är eldsjälarna”

Pandemin har gjort att en del av Fagersta AIK:s spelare tog sina första skär på tio månader, när A-laget började träna i måndags.

– Det är helt sjukt. Känslan är verkligen äntligen. Det ska framförallt bli kul att spela matcher igen, säger forwarden Albin Silfver om premiären i hockeytvåan som är en knapp månad bort.

Kruxet i det hela är att FAIK behövt flänga fram och tillbaka från Avesta för att kunna inleda träningssäsongen. Men från och med på måndag ska FAIK kunna flytta träningarna tillbaka till Fagerliden, är det sagt.

Anläggningens vaktmästare har tillsammans med frivillig assistans från FAIK-trion Alex Ahlbäck, Albin Silfver och Ludvig Johansson sett till att det är möjligt.

– Det har varit lite upp till oss hur snabbt vi vill gå på is, säger Ludvig Johansson.

Arbetsschemat under veckan har varit sådant att vaktmästaren spolat isen i omgångar under dagtid. På helgtid och under morgnar samt kvällar ligger skiften på killarna.

– Det tar väl en halvtimme att spola vatten över hela isen. Sedan ska det frysa under två till tre timmar. Så vi gör en omgång nu, åker sedan och tränar och så kommer vi tillbaka senare ikväll, säger Ludvig Johansson när FP träffar killarna under onsdagen.

De tre spelarna har dessutom gett FAIK:s omklädningsrum ett ansiktslyft med penseln under sommaren. Och natten till onsdagen spolades det fram till kvart över två på natten. Men att de skulle vara utsatta för ett påtvingat arbetsläger av klubben ger de inte mycket för.

– Det är vi som är eldsjälarna. Nej, men ärligt talat håller vi på för att vi har mest fritid och är bland de yngsta i laget, säger Albin Silfver.

Alex Ahlbäck bryter in:

– Vi är även kompisar, så när vi kommer hit för att måla eller spola så hänger vi också. Det blev väl åtta timmar om dagen när vi målade, men det hade kunnat gå fortare om vi inte hade spelat lite tv-spel.

En personlig vinning med att spola klart isen är att hinna skrinna ut för ett individuellt pass, innan den gemensamma träningen på måndag. På frågan om resten av killarna i laget verkar uppskatta deras insats, är svaret ja.

– När vi målade så hade vi sommarlov fortfarande och hade möjlighet att komma hit på dagtid. De äldre i laget har inte lika mycket tid. Om man jobbar åtta till fem och bara har semester i fem veckor så förstår jag att man inte orkar springa hit och spola. Det tycker jag är förståeligt, säger Albin Silfver, med slangen i högsta hugg.