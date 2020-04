FAIK tacklar coronakrisen – samlar in pengar och köper mat till vårdpersonal

Anmäl text- och faktafel

Under onsdagen drog FAIK igång sin kampanj #TACKLAKRISEN, en insamling till förmån för Fagerstas vårdpersonal och företag. Tanken är att privatpersoner får swisha in valfri summa pengar, som klubben sedan använder för att köpa mat från sina samarbetspartners inom restaurangbranschen. Maten går därefter till personal i Fagersta kommuns olika verksamheter inom vård och omsorg, som klubben menar är hjältar under krisen.

– Vi satt och funderade på hur vi kunde hjälpa och då såg jag att en del större föreningars supportar gjort något liknande. Så vi tänkte att det var en bra idé, för man har ju läst oroväckande saker om Brukshotellet bland annat. Vi kände att vi ville ge tillbaka någonting efter alla år som de har stöttat oss, säger Jesper Halvarsson, sponsoransvarig, FAIK.

FAIK kommer i första hand köpa maten från sina samarbetspartners Fagersta Brukshotell och Restaurang Charlie. Ifall insamlingen går bra kan de också komma att köpa från sina partners Sibylla Fagersta och Pizzeria Mem & Zin.

– De tycker det är kul att vi försöker hjälpa dem. Sen är vi rätt osäkra hur det kommer bli för oss i vinter. Så om vi kan göra något för dem nu så kanske vi kan hjälpa oss själva lite längre fram, säger Jesper Halvarsson.

Fagersta kommuns socialchef Pernilla Söderlund är med på tåget angående kampanjen. Klubben kommer därför ta kontakt med utvalda arbetsplatsers enhetschefer och bestämma vilken dag de kommer leverera maten.

– Vi har pratat med socialkontoret och de tycker att vi ska ge till Malmen och hemtjänsten först, vi har en kontaktperson som ska samordna det. Bland annat ska de öppna köket på Malmen så att vi kan använda de kylarna.

I skrivande stund har klubben redan fått in runt två tusen kronor. Deras målsättning ligger någonstans runt 20 000 kronor. Förhoppningen är att de kan börja leverera mat redan nästa vecka.

– Tanken är att vi ska kunna leverera till alla enheter inom vård och omsorg inom kommunen, i alla fall en gång. Men sen beror det helt på hur mycket pengar vi får in. Grundtanken är också att vi ska använda våra egna resurser, som spelare, för att köra ut maten, säger Jesper Halvarsson.

Även personal på Bergslagssjukhuset kan få matleveranser ifall klubben får godkänt för det. Tanken är att kampanjen ska hålla på till sommaren, men även längre om det är möjligt.