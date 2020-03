FAIK testar två juniorer – ska vara med under försäsongen

Anmäl text- och faktafel

Den 16-årige backen, Albin Skog, och den 17-årige anfallaren, Freddie Gallon, testade på spel i Fagersta AIK:s A-lag förra säsongen.

Nu ska spelarna övertyga FAIK:s ledning om att de hör hemma permanent i föreningens förstalag till nästa säsong. Båda har skrivit på ett try out-kontrakt med laget, vilket innebär att de kommer sommarträna med truppen samt visa upp sina takter på is under en månad.

”Jättekul att vi kan ge den här chansen till två egna produkter. Det är två bra killar som visar både vilja och kvalitet. Nu får de ligga i stenhårt i sommar och göra sig redo inför kommande säsong så får vi se hur långt det räcker”, säger sportgruppens Lars Ahlbäck på lagets hemsida.

Efter att provkontraktet gått ut kommer sportledningen ta beslut om spelarna har förtjänat en fast plats i laget.

Albin Skog tillbringade större delen av förra säsongen i U16, 15 matcher, och J18, 14 matcher, men noterades också för fyra matcher i A-laget. Freddie Gallon växlade spel i J18, 16 matcher, med spel i A-laget, 10 matcher.