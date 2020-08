Fascinerande självrannsakan om mediernas haveri under metoo – Jersenius läser Åsa Linderborg

Anmäl text- och faktafel

”En revolution har alltid en fördel om den saknar moral”, konstaterade författaren och moralisten Nicolas Chamfort när den franska revolutionen han hyste så stora förhoppningar om övergick till ett skräckvälde. Därefter tog han sitt liv.

Den 7 november 2017 begick den 49-årige walesiske labourpolitikern Carl Sargeant självmord. Fyra dagar tidigare hade han tvingats att lämna partiet och sin plats i walesiska parlamentet efter anonyma anklagelser om hans ”uppförande”. Händelsen ägde rum i samband med många beskyllningar till följd av metoo om övergrepp och opassande beteenden bland brittiska politiker. Problemet var att Sargeant, en feminist med gedigen arbetarbakgrund som ägnat sitt liv åt ett politiskt engagemang för social rättvisa och att bekämpa våld mot kvinnor, aldrig fick veta vad det var han anklagades för. I efterhand har Labours partiledare Jeremy Corbyn beklagat Sargeants död, men än i dag har ingen haft anständigheten att träda fram med sina beskyllningar. Hans familj vet inte vad det var som var så fruktansvärt att han efter 14 år inte längre skulle få tjäna Wales och sina väljare.

Ett par månader efter att metoo-rörelsen spreds över världen kom en första allvarlig indikator om vad den var kapabel till med sin ensidiga betoning på vittnets och den anklagandes på förhand givna oskuld och de återkommande grumliga anklagelserna bortom juridikens råmärken. Att avhumanisera och förtingliga människor kännetecknar revolutionen utan moral, som inte erkänner var och ens omistliga värde och den grundläggande rättsprincipen att var och en ska betraktas som oskyldig till dess att dess motsats bevisats i domstol.

I Åsa Linderborgs ”Året med 13 månader” nämner hon tidigt nyheten om Sargeants sorgliga och orättvisa öde, något som förebådade hennes egen hantering rörande granskningen av Kulturhusets chef Benny Fredriksson och dennes efterföljande självmord.

Jag träffade Åsa Linderborg, en då ganska nytillträdd kulturchef på Aftonbladet, första gången när jag som nyexaminerad journalist intervjuade henne för Östgöta Correspondenten. Hon var varm och förtrollande fängslande, tilltalade mig omgående med mitt förnamn och spände sina skarpa nyfikna ögon i mig. Åsa Linderborg var förtjusande. Många år senare mötte jag henne i hemstaden Västerås, hon mindes mig och vi talade om kulturjournalistikens framtid, något som en nu trött, sorgsen och uppgiven kulturchef betvivlade fanns. Några månader senare hade vi mejlkontakt om en offentlig intervju som jag skulle göra med henne på Stadsbiblioteket i Västerås, ett sammanhang hon uppenbart mycket förvirrad och disträ missade, dubbelbokad för något helt annat engagemang i Oslo.

I ”Året med 13 månader” är det den senare Åsa Linderborg vi möter. Utifrån sina dagboksanteckningar berättar och reflekterar hon om sitt liv mellan september 2017 och oktober 2018. Hennes partner sedan många år som hon själv splittrade sin familj för, lämnar henne för en 17 år yngre kvinna. Den första rynkan på halsen, den växande tunga bysten, ryggfettet, blusarna från Filippa K som inte längre sitter som de ska, gör henne osäker på om hon längre har någon dragningskraft som kvinna. Åsa Linderborg konstaterar att hon inte längre är liten och nätt som en flicka, så som hon var bara för tio år sedan, väl medveten om ungdomen och skönheten också har varit en tillgång i hennes liv. Själv har jag hört unga manliga journalister berätta om hur de alldeles nyligen blivit tjusade av Åsa Linderborg på samma vis som jag blev för tio år sedan.

Hon känner sig också daterad som kulturchef på Sveriges största kvällstidning, de humanistiska värden och grundläggande insikter som att den goda konsten är fri att vara den vill och inte något politiskt verktyg, är på väg att gå förlorade genom kulturvänstern, upptagen av intellektuellt fascistiskt renhetsideal och populistiskt yttrandefrihetsförakt, den som hon inte längre tillhör. Åsa Linderborg förstås sig inte på Twitter och klickhetsen, ständigt stressad börjar hon få minnesluckor om vad hon skrivit, och när metoo drar igång reagerar hon som en sant reflekterande människa och tänker att det är något lurt när alla springer åt samma håll och indignationen svallar.

Staffan Heimerson, mångårig världsreporter och journalist på Aftonbladet sedan 60-talet, jämför med sin vanligt yviga stil metoo med häxprocesserna (kort dessförinnan hade han i en krönika än mer drastiskt likställt migrationshandläggare med Auschwitz lägervakter). Sedan får han inte skriva mer för sin tidning, trots att den faktiskt valde att publicera hans krönika. Efteråt påstår dåvarande chefredaktör Sofia Olsson Olsén att Staffan Heimerson bryter mot Aftonbladets värdegrund, en värdegrund ingen på redaktionen, där redigerarna tittade på porr om nätterna långt in på 2000-talet och reportrarna anno 2017 på dagtid svänger sig med uttryck som ”gumman” och ”darling” och snackar om att ”knulla”, någonsin hört talas om. Staffan Heimerson avpolletteras egentligen för att han intar en obekvämt kritisk och impopulär uppfattning om metoo. Så mycket för åsiktsfriheten.

Åsa Linderborg vantrivs med Mediesveriges bigotteri och plågas fortfarande av dåligt samvete över sin pappa Leif Andersson, härdmästaren vid Svenska Metallverken i Västerås, som blev ensam kvar i hyresrätten på Rönnbergagatan på Viksäng. Han var en av dem som slet för rikets välstånd, men blev ett samhällsutvecklingens offer och gick till slut bort arbetslös och svårt alkoholiserad. Hon kommer till insikt om att hon som kulturchef på Aftonbladet varit med att resa den medelklasspopulistiska åsiktskorridor som alla bannar de svåra frågorna kring invandringen, gängkriminaliteten och den urholkade välfärden, som ligger arbetarklassens vardag närmast och avfärdat det som ”rasism”. Samtidigt formas Kultursverige av Statens kulturråd, dess avgörande finansiär, ett system Åsa Linderborg menar stöper de konstnärliga uttrycken i samma entoniga form.

Om högerpopulismens framväxt och dess dragningskraft hos arbetarna skriver hon boken ”Det populistiska manifestet” (2018) tillsammans med Göran Greider, en av de sista fränderna ur den traditionella vänstern, men befarar att hennes pappas gamla kollegor inte kommer förstå den, att hon inte längre skriver för arbetarna, trots att hon är kulturchef på Aftonbladet, arbetarklassens eget ”universitet” som fick män som Leif Andersson att dröja kvar vid kultursidorna. Själv lever hon ett liv omgiven av den verklighetsfrånvända svenska medie- och kultureliten samlad i ett inskränkt skrymsle av världen kallat Södermalm, långt ifrån arbetare, fattigpensionärer och brinnande förorter.

Även om Åsa Linderborg väcker förtret med sitt motvalsande mot metoo dras hon också snart med i det fenomen som leder till ett storskaligt medieetiskt haveri. Dels blir hon en av de anställda på Aftonbladet som får som uppgift att i ”Dokumentet” kartlägga redaktionens kvinnliga anställdas upplevelser av trakasserier och övertramp på sin arbetsplats. ”Dokumentet” blir, trots att Åsa Linderborg garanterar dess anonymiserande karaktär, enligt Sofia Olsson Olsén för utpekande. Och så något senfärdigt bestämmer sig Åsa Linderberg för att granska anklagelser mot Benny Fredriksson, vilket leder till att han lämnar sin post och sedan tar sitt liv.

Åsa Linderborg är ganska fåordig om själva granskningen, som utomstående läsare minns jag hur jag slogs av grumligheten och hämndlystnaden bland de många anonyma anklagelser om diffusa överträdelser som riktades mot Benny Fredriksson och om hur Aftonbladet på sin sajt bad om att få in fler klandervärda uppgifter om honom. Allvarligast var kanske att han som chef inte lyckats eller underlåtit i att agera mot de manliga anställda som betett sig gränslöst, de trakasserier som de kvinnliga skådespelarna i uppropet Tystnad tagning vittnade om. Aftonbladet blev också fälld av Pressens opinionsnämnd för publiceringarna av otydliga belägg och svepande beskrivningar och nedsättande påståendet av Benny Fredrikssons karaktär.

Karaktärsmordet på den mångårige teaterchefen var bara en av många moraliska och rent av juridiska övertramp som begicks av Sverige största medier under metoo-vågen. Pressetiskt klander har riktats mot förödande publiceringar om Fredrik Virtanen, Martin Timell och Urban Ahlin.

Åsa Linderborg skriver förstås en hel del om Aftonbladetkollegan Fredrik Virtanen som offentligt anklagades av medieprofilen Cissi Wallin för att ha våldtagit henne 2006, något som ledde till att han efter 23 år vid tidningen tvingades lämna sin tjänst och att hon dömdes för grovt förtal (redan i februari fälldes den första kvinnan för förtal i samband med metoo, hon hade följt Cissi Wallins anmodan och påstått att denne våldtagit henne för åtta år sedan, något hon aldrig polisanmält honom för). Snart figurerade också mängder av andra påståenden om Fredrik Virtanen, från anonyma personer och omöjliga att bemöta. I ett avsnitt av ”Året med 13 månader” nämner Fredrik Virtanen, som skrivit om just jämställdhetsfrågor på Aftonbladets ledarsidor, insiktsfullt att han hade varit en i hopen om han själv inte drabbats av den. Så var Fredrik Virtanen också något av en Twitter-krigare som själv inte drog sig för personangrepp på meningsmotståndare.

Åsa Linderborg försöker komma åt masspsykologin i metoo, men hamnar också i sin bok i ett läge där hon utöver sin personliga kris i att bli lämnad och att åldras också till viss del flyttar över ansvaret för övertrampet mot Benny Fredriksson på den allmänna stämningen och klickhetsen hos ”gammelmediebolagen”, ängsliga att uppfattas som anakronistiska av de sociala mediernas blodtörstande massors krav på pöbeljustis. Ett slående drag hos metoo-förkunnare liksom dess utpekade förövare, som Vänsterpartiets tidigare ledare Lars Ohly, en gång bekant under beskrivningen ”kursgårdsgigolo”, är att skylla på maktstrukturer, de tar ifrån alla deras personliga ansvar och förvandlar dem bekvämt till offer för den ”patriarkala ordningen”.

Ibland höjer en självuppfattat mindre känslig själ som jag själv på ögonbrynet över hur förhållandevis romantiserat lätt Åsa Linderborg tar på den frivola vokabulären i ”murvelspråk” och manliga mediechefers friheter, samtidigt beskriver hon gråzonerna i relationen mellan kvinnor och män träffande och fångar utifrån sina få möten med den nu våldtäktsdömde Jean-Claude Arnaults hans minst sagt genombisarra gestalt, innerligt tackad för sitt arbete med kulturklubben Forum av Sara Danius i efterordet till essäsamlingen ”Husmoderns död” (2014).

”Året med 13 månader” är inte litterärt mästerlig som debuten ”Mig äger ingen” (2007), en av de finaste svenska arbetarklasskildringarna, men Åsa Linderborg skriver medryckande och tankeväckande i en något för lång bok. De ständiga redogörelserna för det som äts, allt från falukorv och potatismos till carpaccio, ger möjligen dagboksnärvaron, men är i övrigt överflödiga. Vi förstår att hon gjort en klassresa, en arbetarjänta från Västerås som till livsstilen blivit en samvetstyngd borgarbracka i huvudstaden. Intressantare är återgivningen av samtalen av de kloka människorna i Åsa Linderborgs liv, hennes barn, kollegorna Jan Guillou, Lena Andersson, Leo Lagercrantz, Oisín Cantwell och framför allt Dan Josefsson och förstås mamma Tanja Linderborg.

Dan Josefsson, flerfaldig vinnare av Stora journalistpriset och Guldspaden, är hela tiden kritisk till att Åsa Linderborg låter sig dras med i metoo-hetsen och hävdar att historien om Fredrik Virtanen äntligen avslöjat hur genomskenheligt mediesverige egentligen är, något han inte trodde var möjligt. Den verkliga klokskapen står Tanja Lindeborg för, tidigare vänsterpartistisk riksdagsledamot från Västmanland och från höger till vänster respekterad ordförande för lagutskottet, när hon tidigt anmärker på hur hysterin sätter bittert förvärvade demokratiska värden som rättssäkerhet och yttrandefrihet ur spel. När Tanja Lindeborg får hör talas om ”Dokumentet” på Aftonbladet blir hon bekymrad, själv registrerad av Säpo redan som tolvåring, för att den typen av kartläggningar och angiverier inte är riktigt. Hon vill inte leva i ett Kling och Klang-samhälle där vart förehavanden mellan vuxna människor kan bli föremål för polisiära ingripanden.

Samtidigt påpekar Åsa Linderborg just kartläggning av mäns beteenden och kvinnliga erfarenheter var en viktig del 70-talets kvinnorörelsers framgång i att sätta gränser i relationen mellan könen. Den strikt materiella och juridiska dimensionen i metoo försvann fort, om den ens fanns där från början. De enorma uppropen inom olika branscher utgjorde i någon mån kollektiva beskrivningar av arbetsvillkor och livssituationer som hade kunnat ligga till grund för förändrade arbetsmiljölagstiftning och rättvisa inom åtminstone yrkeslivet. När statsminister Stefan Löfven uttryckte just det blev han utskrattad och hånad, han förstod inte att metoo var en metafysisk saga om onda män och kvinnliga offer i den mediala hyperverkligheten. I den vanliga verkligheten fortsätter hemtjänst- och vårdpersonal utsättas för sexuella trakasserier, något Åsa Linderborgs egen dotter vittnar om. Under de senaste tio åren har de svenskfödda arbetarklasskvinnornas medellivslängd börjat sjunka till följd av sämre sociala och ekonomiska villkor och 300 000 fattigpensionärer, till störst del kvinnor som arbetat hela sina liv, har svårt att klara livhanken. Fast de frågorna är fjärran medelklassfeministerna som manifesterar i sociala medier med sina 1 600 kronors-knytblusar upptagna av att flockas kring en handfull förhatliga mediemän och kulturprofiler.

Efter Benny Fredrikssons död samlade Stockholms stadsteater minnesskildringar om honom på sin hemsida. Tillsammans utgör de ett porträtt av en människa, med både förtjänster och brister, en visionär med arbetarklassbakgrund som skapade teater för de breda folklagren och räddade en verksamhet på dekis, men också en tuff chef som pressade organisation och medarbetare för att uppnå sina mål.

På samma vis framstår Åsa Linderborg när hennes bok möter det vi vet och sett av henne tidigare, som en människa med ett brinnande engagemang för kultur, socialism och jämlikhet men som också gjort ruskigt grava felbedömningar och på så vis gjort andra människor förödande illa. Men så är hon också den enda mediemakthavaren som haft anständigheten att på djupet åtminstone rannsaka sig själv om sitt ansvar för det pressetiska haveriet under metoo.

LITTERATUR

Åsa Linderborg

”Året med 13 månader”

(Bokförlaget Polaris)