Fick inte jobba som präst i hemlandet: ”Köpte bibeln på svarta marknaden”

Kort om Zilgme Eglite

Ålder: 51 år Bor: I Krylbo med sin hund. Men söker just nu bostad i Norberg. Familj: 22 årig dotter, som just nu studerar i Lettland. Intressen: Läsa böcker, studera, promenera i skogen med hunden. Läser just nu: Brandvakten av Sven Olov Karlsson. ”Den är journalistisk men det är mycket filosofi också om skogen och eldens roll i människans liv.”