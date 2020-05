Det har kommit in fyra polisanmälningar om stölder i källare på Ringvägen 4 i Fagersta. Det är än så länge oklart vad som stulits vid inbrotten. Anmälningarna har kommit in under perioden 1-9 maj, men polisen misstänker att alla stölder skett vid samma tillfälle.

– Jag tvivlar på att man gått vid olika tidpunkter när det är samma hus, säger Eva Lindberg på Fagerstapolisen.

Anmäl text- och faktafel