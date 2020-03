Folkhögskolan stoppar undervisning på plats – för att hindra smittspridning: ”Stor oro hos våra deltagare”

Anmäl text- och faktafel

Beslutet togs vid ett extrainsatt möte på söndagen och gäller för all undervisning i Norberg, Västerås och i Köping.

– Vi har haft en ganska stor oro hos våra deltagare. Vi har också ett samhällsansvar för att begränsa spridningen. När man stänger andra skolor med yngre kan det få en större påverkan på samhället, säger Lars Forsmark.

Lärarna kommer att vara på plats och all utbildning kommer att ske via en utbildningsplattform under vecka 12 och 13.

– Deltagarna kommer att få studiematerial och ständig återkoppling från lärarna som är på plats. Mer språksvaga deltagare kommer att få kommunicera via e-post och telefon, säger Lars Forsmark.

De kan komma att förlänga perioden med distansstudier, beroende på hur spridningen av coronaviruset fortlöper. De kommer att utvärdera hur det går med lärarna och följa informationen från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

– Till att börja med gör vi så här i två veckor, med det kan bli ännu längre. Vi är vana vid distanskurser och tror att vi kan hålla ut, men de fysiska träffarna är jätteviktiga. Vi får väga det ena mot det andra, säger Lars Forsmark.