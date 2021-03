Föräldrar håller barnen hemma av oro för smitta: ”Litar inte på skolan”

I början av mars kunde FP berätta att det pågick smittspårning på Per Olsskolan, efter flera bekräftade fall av covid-19 i förskoleklassen. Även personal hade smittats. Fritids stängdes de två sista dagarna innan sportlovet. Då var förhoppningen att det skulle räcka för att stävja smittspridningen på skolan. Så blev det inte. I och med att den tredje vågen av pandemin nu dragit in över Fagersta, har man konstaterat ett ökat antal fall av covid-19 på arbetsplatser och skolor.

Enligt uppgifter till Fagersta-Posten har fall konstaterats i flera andra klasser på Per Olsskolan. Även personal ska ha insjuknat. Under vecka tio när barnen kom tillbaka efter sportlovet, fick vissa klasser äta sin lunch i klassrummet istället för i skolmatsalen. Detta med hänvisning till att ett barn smittats under lovet. Skolan har i information till vårdnadshavare vädjat till de föräldrar som har möjlighet att hålla sina barn hemma från fritids.

Mari Hedman som är biträdande rektor på Per Ols-skolan vill inte kommentera huruvida det finns smitta bland skolans elever just nu. Verksamheten är igång och alla klasser går i skolan.

– Det vi kan säga är att vi har ständig kontakt med smittskydd och vi vidtar åtgärder för att förhindra smittspridning, säger hon.

Det handlar bland annat om att hålla isär elevgrupper och att personalen håller sina möten via digitala kanaler. En del elever äter skolmaten i sina klassrum.

Smittspridningen på skolan i kombination med sparsmakad information till vårdnadshavarna har lett till att några föräldrar valt att hålla sina barn hemma från skolan. Anna och Jakob Hägglund har två barn på skolan och valde att låta dem vara hemma under hela vecka 10, eftersom de inte litade på skolans arbete för att begränsa smitta.

”Då en av oss är diagnostiserad med KML (kronisk myeloisk leukemi) har vi har verkligen fått tänka till under de gångna året. Vi undviker folksamlingar, vi har reducerat vår umgängeskrets kraftigt och vi har inte kunnat träffa släkten som inte bor i Fagersta till exempel”, skriver de i ett meddelande till Fagersta-Posten.

Anna och Jakob Hägglund lät barnen gå till skolan igen de första tre dagarna under vecka elva. Men när ett fall av smitta konstaterats i ett av barnens klass på tisdagen den 16 mars tog de hem dem igen. De tycker att skolan hade kunnat informera tydligare om hur smittspridningen ser ut, och varför man vidtar vissa åtgärder.

”Frågan är komplex med så mycket att ta hänsyn till, sekretessen får inte röjas bland annat och det har vi full förståelse för. Men det blir lite dubbla budskap när skolledningen inför vecka 10 informerar en sak, nämligen att allt är som vanligt igen på skolan, och personalen ute i klasserna säger en annan, nämligen att lunchen ska intas i klassrummen hela veckan (men de går inte ut med orsaken till varför). Man blir frågande till hur det ligger till egentligen?”, skriver Anna och Jakob Hägglund.

Skolans skolsköterska Anna-Maria Lindberg är medicinskt ledningsansvarig för kommunens alla skolor. Enligt henne finns inget stort utbrott av smitta på någon skola i Fagersta just nu, men det finns en allmän smittspridning.

– Vi har en ökad smittspridning i Fagersta, det gäller inte bara skolorna, säger hon.