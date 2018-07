Fjärde raka, formkurvan pekar uppåt – Södra tar uppehåll med vittring på toppen: "Ingen omöjlighet"

Det var ett Fagersta Södra i förändring som tog sig an säsongen 2018.

Ny tränare. Nya spelare och ett nytt spelsätt skulle få förra säsongs nykomling i fotbollstrean att etablera sig på den övre halvan av tabellen. Men det startade knackigt.

Laget hade två poäng efter de tre inledande matcherna och såg inte alls ut som det lag som säsongen 2017 tog serien med storm.

Efter det vaknade nyförvärvet Max Holmbergs målskytte. Tidigare skadade spelare tog sig tillbaka i träning och så småningom även in i startelvan. Och när Södra i lördags stängde vårsäsongen med en 3–2-seger hemma mot Hille IF gjorde man det med fyra raka segrar i ryggen.

– Vi har kommit in i det nya spelet mer och mer ju längre våren har gått. Det är inte så lätt som man kanske tror att sätta ett nytt spel direkt. Att vi sen har fått tillbaka lite spelare och kunnat spela med mer kontinuitet de senaste matcherna tror jag har bidragit till den fina formen, säger Fagerstas Sebastian Jansson.

Efter tolv spelade omgångar står Fagersta Södra på 20 poäng och har fem poäng upp till kvalplatsen. Jansson tror att laget har goda chanser att fortsätta haka på, även om serien är väldigt tight.

– Det har varit så jämnt under våren att alla lag har slagit varandra. Men jag skulle väl säga att både Kvarnsveden och Sala är lite bättre än övriga och det är väl just därför de ligger i toppen. Men vi har haft som mål att ligga på den övre halvan och jag ser det inte som någon omöjlighet att vi kan vara med och slåss om i alla fall en kvalplats under hösten, säger Jansson.

MATCHFAKTA

Fagersta Södra–Hille IF 3–2 (0–1)

Mål: 0–1 (35) Martin Eriksson, 1–1 (56) Kristian Ekberg, 2–1 (69) Ilyas Abdullahi Hirsi, 3–1 (75) Max Holmberg, 3–2 (86) Paul Lundbäck