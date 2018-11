Mattsson återvänder som HAIF-tränare – med trotjänaren i ny roll: ”Är klubben i mitt hjärta"

I två säsonger har Per-Åke Swärdh med små medel klarat av att hålla Heby AIF kvar i division 3.

Men till kommande säsong blir det ett nygammalt ansikte som kommer att synas på HAIF-bänken, när Tony Mattsson återvänder till tränarposten i klubben.

– Det känns roligt. Det är några spelare kvar sen förut, annars är allting nytt. Så på det viset känns det jätteroligt. Det har blivit klubben i mitt hjärta. Jag började 06-07, och sen har det blivit lite hela tiden när jag har jobbat i klubben. Så det känns jättebra, säger Mattsson till Sporten.

Tony Mattsson var huvudtränare i Heby AIF så sent som 2016, men fick ta paus från tränarrollen under hösten när klubben tog sig upp från division 4. Som assisterande tränare kommer han att ha Wallit Kurdu Bakir, som hade samma roll under Per-Åke Swärdh.

Klubben kommer dessutom att införa en ny roll, som ska arbeta med spelarutveckling. Den rollen kommer klubblegendaren Robert Bosell att ha.

– Han kommer ha lite ansvar mot ungdomarna. Vi kommer flytta upp lite ungdomar som är på väg upp, då kommer han vara lite mentor åt dem, berättar Mattsson och fortsätter:

– Vi har ju ett lag som gick upp från division 8 till 7, och så har vi några unga vi flyttar upp i A-truppen. Han kommer finnas med som bollplank där, det är svårt att hinna med på bara två.

Men tränarfrågan är som bekant bara en del i bygget mot kommande säsong. En trupp ska också sättas ihop, ett arbete som precis har börjat. Klart är än så länge att Wictor Swärdh och Björn Hasselgren inte blir kvar till kommande säsong, medan Balen Nouri redan aviserat att han fortsätter i klubben. Ett första nyförvärv är också klart, i Oskar Eriksson från Västerfärnebo.

– Vi håller på och arbetar med det nu då, så att säga. Vi vill försöka släppa fram lite eget och hitta nyförvärv från orten. Sen måste vi behålla lite spetskompetens också för att vara konkurrenskraftiga.

Mattsson hoppas på att kunna behålla den största delen av den befintliga truppen även till kommande säsong. Och om truppbygget gått lite segt de senaste säsongerna tycker han att det ser klart bättre ut nu.

– Jag tycker vi ligger otroligt mycket bättre till än tidigare år. Jag hoppas på att ha det klart till 90 procent i mitten av januari.