FP:s reportrar listar – här är nyheterna vi minns från 2020

Sara Arvidsson, reporter FP:

1. Striden om brukskontoret

Redan i slutet av 2019 var försäljningen av Brukskontoret och Norra station den hetaste frågan i kommunpolitiken. I januari intensifierades striden när Vänsterpartiet började samla in underskrifter för att driva frågan till folkomröstning. Majoriteten med S i spetsen fortsatte att argumentera för fördelarna med affären. V lyckades inte samla in tillräckligt många underskrifter och den 17 februari fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja.

2. Corona på Malmen

En stor del av vår rapportering under året har kretsat kring corona. Den i särklass allvarligaste konsekvensen var hur hårt Malmen drabbades i början av pandemin. Smittan kom in på äldreboendet i april och i anslutning till påskhelgen var det sex boende som gick bort, alla på samma avdelning. Under hösten fick jag ge sorgen ett ansikte, när Elisabeth berättade om sin pappa Rune Olsson som var en av de avlidna.

3. Stängning av Hörnan

En nyhet som berörde mig på ett personligt plan, var beskedet att Hörnan Bra & Begagnat skulle stänga. Här köpte jag mitt köksbord första veckan efter flytten till Fagersta. Den prickiga blusen jag har på mig i skrivande stund är ännu ett fynd. Under de senaste två åren har jag varit där i stort sätt varje vecka. När lokalen nu är tömd och igenbommad känner jag också ett tomrum i mitt eget liv.

4. Renovering av Fagerstahallen

I början av året var det ingen som anade att Fagerstahallen skulle totalrenoveras under året. Det som började med ett behov att att åtgärda mindre fuktskador i samband med att bubbelpoolen skulle byggas, växte till ett jätteprojekt. När man mot slutet av året började sammanställa slutnotan, visade det sig att det kostat närmare 32 miljoner. Ett besked som tog politikerna på sängen, eftersom de aldrig fattat beslut om att spendera så stora summor.

5. Kommunalrådet ansökte om kontaktförbud mot journalist

Det är inte alltid det man skriver om som lokalreporter på en liten ort får nationell spridning. Men när det kom fram att Marino Wallsten (S) ansökt om kontaktförbud mot Ola Wahlsten som driver Facebooksidan Fagersta Nyheter var det många som reagerade. Händelsen ledde till ett inslag i Medierna i P1 samt artiklar i Journalisten och Dagens samhälle för att nämna några.

Britta Söderberg, reporter FP:

1. Coronakrisen i Norberg

En stor del av nyhetsrapporteringen under 2020 har förstås kretsat kring den pandemi som vi befann, och fortfarande befinner, oss i. Norbergsrapporteringen har inte varit något undantag. Under året har vi skrivit om allt ifrån brist på skyddsutrustning och småföretagarnas kamp för att överleva till den enorma ökningen av coronafall i byn i slutet av hösten. Men vi har även rapporterat om de små ljusglimtarna i mörkret. Facebookgrupper som har startats för att hjälpa riskgrupper. Gymnastikpass och konserter som har flyttats ut till äldreboendens innergårdar. Ungdomar som printar ut visir till vården. Folkhögskollärare som dansar fuldans i korridorerna. Bibliotekspersonal som kör ut böcker till de isolerade och småbutiker som springer ut med godis och varor till hojtande pensionärer. Det är de historierna som jag minns allra starkast från detta speciella år.

2. Turbulensen på Centralskolan

I maj uppdagades det att en anställd på Centralskolan i Norberg hade fått jobba kvar efter att ha skickat en bild på sitt skrev till elever på skolan. Händelsen ledde till en turbulent vår och sommar, då flera politiker kritiserade skolledningen, lämnade in misstroendeförklaringar och krävde att ledningen skulle polisanmälas. Turbulensen fortsatte in på hösten, då Centralskolans rektor upp sig, vilket ledde till skarp kritik mot politikerna från skolans personal.

3. Åtalet i jaktbrottshärvan

Det har nu gått över två år sedan företagsledaren Karl Hedin anhölls misstänkt för jaktbrott. Efter många turer och en lång utredning kom till slut åtalet i september. Rättegången mot Hedin och tre andra misstänkta i den så kallade jaktbrottshärvan i Västmanland kommer att hållas i Västmanlands tingsrätt i februari/mars 2021 – och FP kommer självklart vara på plats för att fortsätta rapportera om det uppmärksammade fallet.

4. Vindkraftsbygget

Efter många år och protester från flera olika håll har den omskrivna vindparken till slut tagit plats på Målberget i utkanten av Norberg. Nu diskuteras ännu en vindpark, denna gång i Resmoren – och protester har redan börjat höras.

5. Norberg – en av de bästa kulturstäderna

Under ett nyhetsår där rapporteringen till stor del har handlat om smittspridning, dödssiffror och isolering så känns det extra viktigt att då och då få komma med en bra nyhet. I tidningen Fokus årliga ranking av Sveriges bästa kommuner att leva i hamnade lilla Norberg på åttonde plats i en kategori. Kultur, förstås!

Staffan Bjerstedt, reporter FP:

1. 75 anställda fick gå från Epiroc

Coronakrisen har slagit hårt mot flera av Fagerstas industrier. I början av juni meddelade Epiroc att 75 tjänster måste bort. Utanför företagets entré intervjuade jag Peter Malmberg från företagsledningen som sa: ”Det har varit en tung dag idag." Senare lade Seco Tools ett varsel i samma storleksordning, men där görs bantningen till stor del utan uppsägningar.

2. Wakeboardgymnasiet lades ned

Alldeles före terminsstarten kom beskedet att Wakeboardgymnasiet i Fagersta läggs ned. Elever som sett fram emot träningen på Eskiln blev upprörda. Men snart kom också berättelser från före detta elever som bekräftade uppgifterna om en rå och sexistisk jargong från ledare. Efterspelet till nedläggningen pågår ännu – hur gick turerna och vem visste vad?

3. Bråket i Skinnskattebergs kommunledning

En förstudie beställd av kommunrevisionen riktade skarp kritik mot Skinnskattebergs kommunalråd Lena Lovén Rolén. Kort efteråt sjukskrev sig kommunchefen Marie Tollefsen Markström med hänvisning till ohållbar arbetsmiljö. Den infekterade situationen resulterade i ett flertal artiklar i Fagersta-Posten – och fler lär det förmodligen bli.

4. Kyroherden som sa upp sig i protest

Kyrkan och staten må ha gått skilda vägar, men partierna behåller greppet om Svenska kyrkan. Ibland fungerar det inte. Norbergs kyrkoherde Marianne Wiik sa upp sig efter en konflikt med kyrkorådets ordförande som hon anklagade för kränkande särbehandling.

5. Boken om Skinnskattebergs historia

Lilla Skinnskatteberg hade Europas största tillverkning av hårdboard. Vid en presskonferens i kulturhuset Korpen i juni släpptes boken Skinnskattebergs boardfabrik 1950-1988 som inte bara berättade om fabriken utan om hela Skinnskattebergs historia. Lokalhistoria skapar kanske inga stora rubriker men är ett viktigt inslag i en lokaltidning och ambitiösa historieskrivningar av det här slaget känns för mig viktigt att berätta om.