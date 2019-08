Fredagsgung med Crash n Recovery på Hamnkrogen: ”Vi är ett band med många olika influenser”

Anmäl text- och faktafel

Crash n Recovery bildades 2012 av duon Roberth Johansson och Linda Engström – uppvuxen i Fagersta numer boende i Höga kusten. I dag består bandet av sex medlemmar och har bland annat lyckats kamma hem en vinst i Västernorrland Svensktoppen Nästa 2015 och nominerats för bästa europeiska akt under British CMA Awards 2014.

Bandet har släppt två album "Post the storm" och "Deep in the woods", och ett tredje, "Pines, stones and wood", är att vänta i höst. Till helgen kommer bandet till Fagersta för att spela på Hamnkrogen.

Kommer vi få höra några av de nyare låtarna på fredag?

– Ja, absolut, flera av de nya. Bland annat "Motherland" som vi faktiskt släppte som singel redan 2016 i samband med protesterna i Standing Rock, säger Linda Engström och fortsätter.

– Musiken är en hyllning till moder jord och protesterna mot de oljeledningar som planerades dras genom ett reservat bebott av ursprungsbefolkning i Nordamerika.

Crash n Recovery beskriver sin egen musik som "americana" – en samlingsgenre med toner från bluegrass, country och folkmusik. Med en grann skara instrument så som dragspel, fiol, mandolin, bas, trummor och gitarr.

– Jag skulle säga att vi är ett band med många olika influenser. Där alla i bandet ger sin egen input till musiken, vilket skapar ett unikt sound, berättar hon.

Även om Crash n Recovery mestadels skriver och komponerar sin egen musik, gillar de också att spela några väl valda covers emellanåt.

– Vi är inget coverband egentligen, men till på fredag har vi valt ut en och annan låt som vi tycker passar. Men allt är så klart helt live, inga backtracks.

Hur känns det att komma hem till Fagersta och spela då?

– Jättekul! Jag och Robert har haft en egen spelning på Lindgården för många år sedan, men inte hela bandet. Nu håller vi bara tummarna för att vädret håller sig under kontroll, avslutar hon.