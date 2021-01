Gossen med guldbyxorna – Jakob Hellman sträckte sig mot stjärnorna och förevigades i pophimlen 

Lapplänningen Jakob Hellman var bara 23 år gammal när han dök upp från ingenstans och raskt odödligförklarades som svensk popikon. Hellman var gossen med guldbyxorna, ur sina outtömligt djupa magiska fickor trollade han fram glimrande melodier, träffande humoristiska och gravallvarliga textrader, lekfulla arrangemang och läckra popproduktioner. Debutalbumet “...och stora havet” från 1989 saknar motstycke i den svenska populärmusikens historia och det unga pophoppet prisades med Grammis för både Årets nykomling och Årets manliga rockartist.

Hellman var förstås likt de flesta andra svenska popmakare rotad i vår vistradition. Carl Michael Bellman, Evert Taube och Cornelis Vreeswijk genljuder i både tonspråk och lyrik, men samtidigt var han med sin ömma ungdomsromantik och sällsamma finurlighet en världsartist i Sverige. Han var en oemotståndlig svensk blandning av amerikanen Buddy Holly och britten Elvis Costello, en skör förläst poppojke som med varmt bruna ögon bakom tjocka glasögon och förvirrat rufsig kalufs led av obesvarad kärlek och existentiell ångest.

Låten “Stora havet” handlar just om det, att blicka ut över evigheten, den väldiga tillvaron, och skräcken i att inse att vuxenlivet faktiskt innebär att försöka erövra en plats i världen och att till varje pris sedan hålla fast vi den. Till skenande gnisslande elgitarrer och hetsiga synthstråkar kvider Hellman av Ingmar Bergmans svensklutherskt karga existentialism:

“Jag såg stora havet idag

Och jag undra hur stort det var

Jag skall aldrig undra mer

Du förstår om du ser…”

Det finns ingen annan låt som den på skivan, det var den stora styrkan med den unge kompositörens nyfikenhet och leklust, alla sånger har sin helt egen musikaliska karaktär. De två stora hittarna från skivan “Vara vänner” och “Hon har ett sätt” hör till den svenska popmusikens verkliga höjdpunkter, sånger som väl kan mäta sig med de bästa låtarna från Amerika och England.

Båda sångerna handlar om den hopplösa obesvarade kärleken och den olidliga trängtan efter hjärtan man aldrig kan vinna. Till det jazzigt svängiga blåset i “Vara vänner” sjunger Hellman om förtvivlan i att bara få vänskap när man vill ha kärlek. Om att sitta och vänta på det omöjliga medan hela livet flyger förbi, hur flickan han förälskat sig i fiskar efter komplimanger och söker uppmärksamhet, men aldrig någonsin vill hålla hans hand eller kyssa hans läppar. I “Hon har ett sätt” når den unga mannens romantik sin höjdpunkt, Hellman berättar med målande detaljer om en ouppnåbar ung kvinnas djupa suckar, förföriskt försiktiga rörelser, mystiska leende och obesvärade nonchalans:

“Hon har ett sätt att säga "mhmm" jag inte trodde fanns

Och hennes kläder följer inga enkla lagar om obalans

Hon har små band runt sina handleder och andra i sitt hår

Hon är en sån man skulle vänta länge på om man fick en chans

Hon har ett sätt att flytta höfterna försiktigt när hon går

Hon har ett sätt att le som bara jag, som bara jag förstår

Hon har ett sätt att gå förbi ibland som om man inte fanns

Det är en man som kommer hit och hälsar på ibland och hon är hans

Om hon var min, om det var jag

Skulle jag ge, ge mina dar

Men hon är inte (nåt man har), det är klart

Någonting man har”

En annan roll spelar Hellman i det storslagna inledningsspåret “Tårarna” där han tröstar sin vän som fått sitt hjärta krossat när hon ännu en gång fallit i fällan för en man som inte vill älska henne.

“Hon föll i för samma gamla törst, huvudstupa, hjärtat först

Där gick han hem, hem igen med allt han hade med sig när han kom…”

Mer hoppfulla toner hör vi i “Du är allt jag vill ha” där Hellman tar oss till festen där leenden och cigaretter delas i en glimt av paradiset bland stimmet och röken. Den förlösande lyckan i att få bli sedd och åtrådd.

“Två timmar kvar

Jag har äntligen tagit mig

in i en annan värld

Det är två timmar tills de tänder i taket

Men då är jag inte här

Var har du varit i hela mitt liv

Eller under hela min kväll

Under klänningen tar hon små kliv

Hon kliver närmre och närmre mig

Och jag vet inte varför hon ler när hon håller i min hand

Men jag ser att hon vet att hon är med i leken

Och jag är allt du vill ha…”

Först missbedömde skivbolaget EMI Hellmans potential och “...det stora havet” trycktes bara i 5 000 exemplar. Den släpptes i februari 1989 och redan till sommaren samma år hade den sålt guld, sedan har nya årskullar och generationer upptäckt Hellman och i dag har åtminstone 200 000 svenskar köpt skivan som ständigt nämns som det bästa svenska popalbumet någonsin.

Sverige hade då onekligen en pop-poet som med trovärdighet satte ord och toner på hur det är att vara ung, otåligt längtande, ständigt missförstådd och svårt ångestriden. Men för Hellman blev framgången för mycket. Efter att i ett par år varit Sveriges popälskling drog han sig tillbaka med extrem prestationsångest och lyckades inte får ur sig någon ny musik. I stället blev det jobb i hemtjänsten och på brödfabrik samtidigt som Hellman själv gick runt och var medveten om att han egentligen var född till popstjärna. På så vis odlades också legenden om honom som det unga geniet som ur de dunkla kulisserna klev fram på den svenska musikscenen och skakade om svensk pop, för att sedan närmast ljudlöst försvinna. Hellman blev en ung och djärv Ikaros som sträckte sig mot stjärnorna för att förevigas i den ouppnåeliga pophimlen, för att sedan med brustna vingar falla ner i mörkret och glömskan.

Det har därefter funnits en längtan efter att något sådant skulle hända igen, att svensk popmusik ska få nya tragiska hjältar som kan återuppleva samma myt. Man hoppades på att den bra mycket mindre talangfulle, men flinke, låttjuven Håkan Hellström skulle göra något liknande med sin debutskiva “Känn ingen sorg för mig Göteborg” (2000), men så blev det förstås inte. Den charmige och snygge Hellström har outtröttligt fortsätta att spela in plattor och skamlöst utnyttja lättförledda medelsvenssons brist på rockhistorisk bildning, trots att han är en sämre sångare och textförfattare och framför allt tarvlig popkompositör.

Genom åren har Hellman, som också har lidit av scenskräck, ibland dykt upp med olika tolkningar av trubadurer som Taube, Vreeswijk och Olle Adolphson, eller bjudits in att medverka på andra artisters skivor. Under 2000-talet började han uppträda på olika platser och också allt mer frekvent i tv-sammanhang och så nu under hösten har han medverkat i TV 4:s populära program “Så mycket bättre” där han tolkat sånger av Plura Jonsson, Helen Sjöholm, Tove Styrke och Newkid. Själv har Hellman fått mest uppmärksamhet och uppskattning för sin version av Sjöholms “Gabriellas sång” (skriven av Py Bäckman och Stefan Nilsson), men att de andra har fått svårt att få till det med hans egna låtar är inte förvånande, för det går helt enkelt inte. Det är också Hellmans svaghet och styrka, med risk att med tiden blekna ur folkminnet kommer hans sånger kommer aldrig skrålas på allsången, de är egentligen för intimt personligt romantiska och intelligenta för det. Själv hade jag helst sett att han låtit bli att vara med i programmet, men efter ett vuxet liv långt från rampljuset ville Hellman väl också trygga pensionen.

Nu i dagarna släppte den 55-årige artisten sin andra skiva “Äntligen borta”, nära 32 år efter debuten. Det är en habil rockplatta, men melodierna har inte samma lyster och arrangemangen är tröttare och mer enahanda. Texterna om att se sitt liv och sin talang rinna mellan fingrarna medan åren går berör på djupet och även om Hellmans röst fortfarande låter som en 20-årig grabbs bär den nu i sin klang den skorrande vuxne mannens allvar och sorg. Kalufsen, de tjocka glasögonen och poppojkens blekt lena hy har nu förbytts mot den åldrande rockikonens stripiga grånande hår, erfaret stränga blick och djupt fårade ansikte.

Den existentiella ångesten tilltar med medvetenheten om att vi endast lever ett liv, att gossen med guldbyxorna allt mer är ett avlägset minne om en evigt bestående perfektion av svensk popmusik.