Helrenoverad familjevilla populärast på Hemnet: ”Lagt ner mycket tid och pengar”

Fastighetsförsäljningarna har verkligen tagit fart igen efter jul- och nyårshelgerna, tycker Axel Svedlund på Mäklarna Dalarna Bergslagen.

– Ja, framförallt i Fagersta. Sedan årsskiftet har vi sålt en hel del på bara ett par veckor, knappt utan annonsering. De har gått via sociala medier och kontakter. Allt kommer inte ut på öppna marknaden.

Eftersom husförsäljningarna kan gå ganska snabbt rekommenderar han att ha lånelöftet klart i förväg.

Ett av husen som Axel Svedberg säljer blev det mest klickade på Hemnet i våra tre kommuner under förra veckan. Det handlar om en 127 kvadratmeter stor villa på Disavägen i Fagersta. Nuvarande ägare har själv inte bott i huset, men har ägnat mycket energi åt att renovera upp det på både in- och utsida. I stort sett hela villan gjordes om under förra året: två badrum, köket, alla ytskikt och även trädgården, som var ”mer eller mindre vildvuxen” tidigare.

– De har lagt ner väldigt mycket tid och pengar på huset, konstaterar Axel Svedberg.

Villan ligger på Hindric Pers där det enligt Svedlund just nu pågår ett generationsskifte. I sådana områden finns ofta hus som kan kräva en del renovering.

– I dag har man inte alltid ork och tid att renovera själv. När något kommer ut som redan är renoverat drar det till sig intresse. Då lägger man gärna ner lite mer pengar för att slippa göra det själv, säger Axel Svedberg.

Mest klickat i Fagersta

1. Disavägen 1, 127 kvm, 5 rum, 1 495 000 kr: 2 300 klick.

2. Klövervägen 15, 105 kvm, 8 rum, 1 350 000 kr: 1 456 klick.

3. Engelbrektsvägen 22, 99 kvm, 4 rum, 495 000 kr: 1 420 klick.

Mest klickat i Norberg

1. Snytsbo 14, 138 kvm, 4 rum, 1 150 000 kr: 2 136 klick.

2. Hebbegatan 4C, 114 kvm, 4 rum, 250 000 kr: 1 528 klick.

3. Hebbegatan 3A, 111,5 kvm, 4 rum, 350 000 kr: 964 klick.

Mest klickat i Skinnskatteberg

1. Östra Skolvägen 25, 100 kvm, 5 rum, 750 000 kr: 855 klick.

2. Matsbovägen 6, 63 kvm, 3 rum, 925 000 kr: 731 klick.

3. Sotvretsvägen 24C, 99 kvm, 4 rum, 350 000 kr: 700 klick.