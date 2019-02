Efter förändringen kom första målet – Leksandslöftet hoppas på vårsuccé: "Då kan vi bli att räkna med"

Han fick vänta i 39 matcher innan säsongens första mål borta mot Oskarshamn kom. Efter en tung höst fick fullträffen en större betydelse.

– För det första är jag ingen målskytt. Jag har inte grubblat över det, men det har gått tungt i höst. Jag har inte varit nöjd, så jag tackar absolut inte nej till det där målet, säger Filip Johansson.

Även om han inte blev förvånad över den uteblivna JVM-platsen så tog han det hårt. Den allra hårdaste kritiken har kommit från honom själv.

– Det har blivit en ond spiral. Jag har svårt att berömma mig själv. Om jag gör en jättebra match men gör ett misstag så är det bara misstaget jag tänker på. Jag har försökt lära mig att hitta de små, nästan löjliga, bra sakerna på isen.

Har Roger Melin påverkat dig på något sätt sedan han kom till klubben?

– Ja, lite. Men jag kan inte säga att det bara är för tränarbytet. Jag gillar både Roger och Leif (Carlsson). Men, tittar vi på gruppen överlag så är det mer avslappnat nu och vi har roligare på isen. Det går bättre för laget och då är det lättare att haka på och bygga på självkänslan.

Filip Johansson spelade nästan hela hösten med Mattias Karlsson, men ganska snabbt särades backduon av Roger Melin. Den senaste tiden har Johansson spelat med ett annat backlöfte, Calle Själin.

– Det var kanske dags för en förändring. Jag har fått lite ny energi och jag tycker det har fungerat bättre sedan backbytet.

Hur är lagkänslan i truppen?

– Den är god. Vi har roligare där ute, jobbar hårdare och ställer högre krav på varandra. Vad än tränaren säger så är det vi spelare som ska ställa kraven på varandra. Det har blivit bättre med den biten.

– Spelar vi som vi gjorde mot Oskarshamn blir vi att räkna med i vår. Men, det ska också göras, poängterar Filip Johansson.

Sedan Roger Melin har kommit in snittar ni över två poäng per match. Vad var det som hände egentligen under den nio matcher långa förlustsvackan?

– Målskyttet fungerade inte samtidigt som vi inte spelade bra i någon av matcherna. Försvarsspelet var under all kritik, det var rörigt överallt både från forwards och backar. Vi jagade mycket och jobbade inte ihop. Folk kan säga att vi inte kämpade, men så var inte fallet. Du var mer trött efter de nio matcherna än efter matchen mot Oskarshamn igår (läs onsdag). Det såg tamt ut. Det var det som strulade, säger Filip Johansson.

Är det bättre ordning nu?

– Vi har blivit tryggare i vårt spel. Vi har inte haft den här tryggheten på hela säsongen. Men vi har inte ändrat så mycket i spelet. Det är mer att vi gör verkligen det vi ska göra nu.

Pantern härnäst hemma, förra måndagen var ni nära förlust men vände till 3–2-seger i förlängning. Hur ser era chanser ut?

– Det blir åka av. Pantern är tuffa att möta. De ligger visserligen ganska långt ner i tabellen, men de är svåra. Spelar vi som senast mot Oskarshamn ska det inte vara några problem. Men, vi ska göra det där ute på isen också, säger Filip Johansson.