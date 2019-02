Otrolig utdelning i power play – när VIK vann nyckelmatchen i toppstriden: "Karriärens bästa träff"

En poäng skiljde VIK och Karlskoga åt inför mötet mellan lagen i ABB Arena under lördagen.

Med bara några få matcher kvar av säsongen har kampen om den åtråvärda tredjeplatsen utvecklat sig till en riktig rysare.

VIK hade två tunga segrar i ryggen mot AIK och Leksand vilket syntes till en början. Hemmalaget kom ut och körde över Karlskoga första tio minuterna. Men utan att få utdelning.

Istället var det överraskande bortalaget som tog ledningen genom Fredrik Forsberg i matchens första powerplay när han kan dra in ett skott bakom en skymd Samuel Ersson.

VIK skapade flera chanser att kvittera i sitt första numerära överläge i slutet av perioden men 0-1 står sig till paus.

I andra perioden kommer Karlskoga ut klart hetare men utan att skapa något. VIK jobbar sig sakta in i mittronden och får ett gyllene läge att kvittera efter 15 minuter när Karlskoga på kort tid drar på sig två utvisningar.

Något som skyttekungen Lukas Zetterberg utnyttjar med ett dundrade slagskott upp i nättaket.

Ledningsmålet kommer bara 43 (!) sekunder senare i fem mot fyra när Sebastian Benker trycker in pucken under bortakeepern Henrik Lundberg efter en retur. Karlskoga protesterar högljutt och tycker pucken är blockerad men domaren väljer att inte ringa på målet.

Men med bara 28 sekunder kvar av perioden lyckas bortalaget kvittera till 2-2 från ingenstans. Ricard Blidstrand drar en slumppuck från blå som Samuel Ersson är helt skymd på och släpper in i bortre.

Den tredje perioden drog igång med en smäll, när Acke Ringström bara 1.36 i slutakten bombade in 3–2 till VIK på ett rungande slagskott, som Henrik Lundberg knappt hann reagera på.

VIK fortsatte att föra spelet i den tredje perioden trots ledning. Man hade några riktigt fina chanser, bland annat när Lukas Zetterberg träffade skaftet på Henrik Lundberg.

Power play skulle dock visa framfötterna igen. I en kopia av ett mål mot AIK satte Isac Skedung en perfekt passning på en touch upp till en helt ensam Fredrik Johansson i slottet, som prickade in 4–2 till VIK.

Karlskoga fick en chans att komma in i matchen när Kalle Östman drog på sig en onödig utvisning med fyra minuter kvar. Men gästerna lyckades inte hitta nätet trots ett par fina möjligheter. Med två minuter kvar att spela plockade BIK dessutom ut målvakten, men inga fler puckar hittade in i någon målbur, och VIK tog hem den mycket viktiga trepoängaren efter 4–2.

Segern innebär dessutom att VIK nu är klara för slutspelsserien, då Västervik inte längre kan passera Gulsvart.

Matchens tre bästa spelare

1. Kalle Östman, VIK

VIK-centern verkar ha hittat tillbaka till storformen. Kändes som att han stundtals gjorde vad han ville med pucken. Hjärnan bakom det power play som gav stor utdelning i den andra perioden.

2. Marcus Bergman, VIK

VIK-forwarden hade elva raka matcher utan mål innan bortamötet mot AIK. Då vaknade han och har sedan dess varit en av lagets bästa spelare. Matchen mot Karlskoga var inget undantag. Bergman var inblandad i heta situationer hela tiden och var skönt grinig matchen igenom. Spelade en viktig roll i Sebastian Benkers 2–1-mål när han upptog mycket bevakning framför mål.

3. Mikael Frycklund, VIK

Som vanligt en spelare som driver spelet framåt för VIK. Inblandad i mycket matchen igenom, och kanske den enskilt bäste spelaren i den första perioden trots underläge. Får dessutom lägga ytterligare två poäng på kontot efter dubbla framspelningar i power play.

Matchens hetaste händelse

Precis när det kändes som att VIK verkligen behövde spräcka nollan framåt, under en period med stor offensiv press, kom det inte bara ett men två mål. Lukas Zetterberg smällde in det första från sin patenterade PP-position, och när han sedan valde att inte skjuta utan spela pucken kunde Sebastian Benker trycka in det andra. Med facit i hand troligtvis det avgörande momentet i matchen.

Matchens bomb

Ledsen, Lukas, men du fick konkurrens om matchens hårdaste skott i dag. När Acke Ringström fyllde på i ett anfall i den tredje perioden och fick en liten myra bakåt från William Wikman fick han på vad kan vara karriärens bästa träff, när han bombade 3–2 förbi Henrik Lundberg. Pang!

Matchfakta

VIK–BIK Karlskoga 4–2 (0–1, 2–1, 2–0)

Första perioden: 0–1 (11.29) Fredrik Forsberg (Dennis Fröland, Henrik Larsson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (15.27) Lukas Zetterberg (Alexander Lindelöf, Mikael Frycklund) spel fem mot tre, 2–1 (16.10) Sebastian Benker (Lukas Zetterberg) spel fem mot fyra, 2–2 (19.32) Ricard Blidstrand.

Tredje perioden: 3–2 (1.36) Acke Ringström (William Wikman, Samuel Ersson)

Skott: 34–19

Utvisningar: VIK 3x2, BIK 4x2

Publik: 3 974