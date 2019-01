Så mycket drog VIK in på gratismatchen – garantin efter publiksuccén: "Kommer klara kraven"

De gulsvarta supportrarna fyllde ABB Arena när det bjöds på gratismatch mot Västervik.

Publiksiffran på 4 902 innebar att det inte fanns en enda biljett kvar att hämta ut – och det innebar också en stor ekonomisk framgång för VIK.

Målsättningen inför gratismatchen var att dra in en miljon kronor. I Sportens livesändning efter matchen kunde styrelseordföranden Pär Södergren avslöja att det målet har överträffats.

– Vi klarade det målet och slog det lite till. 1 125 000 totalt, när vi räknar samman allting. Det är fantastiskt bra av alla inblandade. Kul att alla sluter upp i dag. Det är det som lägger grunden tillsammans med våra partners, säger Södergren.

Gratismatchen bygger på att företag och privatpersoner går in med en valfri summa pengar per åskådare som går in i hallen. Dessutom samlade VIK Support in en stor summa till klubben.

– VIK Support lämnade över en check på 84 000, där är det uteslutande privatpersoner och fans. Det var kul att ta emot den. Resten är pengar från företag som ställer upp med en, två, tre eller fyra kronor per åskådare. Men det hade inte varit möjligt om inte alla tagit sig till hallen i dag. Det är minst lika viktigt.

Södergren har i tidigare intervjuer varit tydlig med hur viktig gratismatchen varit för klubbens ekonomi. Målet på en miljon var uppsatt för att klubben ska klara av att göra den vinst som krävs för att uppnå hockeyallsvenskans kapitalkrav. Och efter onsdagskvällen kan han lämna ett skönt besked gällande ekonomin.

– Som sagt, vi var tvungna att klara en miljon för att klara kapitalkravet. Vi är säkra nu på att vi kommer att klara kapitalkravet, de 1,7 miljonerna i vinst. Det kan jag garantera.

– Det är fortfarande en bit upp till budget, som är lite högre än gränsen för kapitalkravet. Men det ser jättepositivt ut allting. Skönt att vi klarade delmål ett, att vi kommer klara kapitalkravet.

Faktum är att intresset för gratismatchen var så pass stort att en del fick vända vid arenan, när det var lapp på luckan en bra stund innan nedsläpp. Men trots lapp på luckan syntes en del tomma stolar i arenan.

– Det var några få tomma platser. De hade bokat men kom inte, eller stod på en annan plats eller var i baren. Vi får inte släppa in mer än vi har biljetter till, så några fick vända.