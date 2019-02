FAIK laddar för playoff – det kan bli avgörande: "Då har vi alla chanser i världen"

Anmäl text- och faktafel

Nu börjar allvaret för FAIK. Laget går in i playoff under onsdagen. Det första mötet med Åmål, i serien som spelas i bäst av tre matcher, hålls under onsdagen.

I FAIK-lägret njuter man av att playoff-spelet ska börja.

– Det finns knappt tillräckligt med tid för att beskriva hur laddad jag är. Det är jätteroligt att det drar igång nu. Vi kommer in med en bra trend och har ett starkt självförtroende inför de här matcherna, säger Sebastian Varjomaa, Fagerstas tränare.

– Vi spelar hockey för att tävla och jag tror att det här kommer bli speciellt. Det kommer nog bli bra publikmatcher och det ser jag verkligen fram emot.

FAIK har spelat Hockeytvåan Västra A medan Åmål har spelat i Hockeytvåan Västra B. Men Varjomaa är inte orolig över att det här är första gången som lagen möts den här säsongen.

– Vi har tillräckligt bra koll på Åmål. Vi har hört oss för och kollat upp potentiella motståndare inför vårt spel i playoff. Så vi har haft folk som har tittat på några av deras matcher, så att vi har kunnat bilda oss en uppfattning.

Vad måste ni se upp med i Åmåls spel?

– De har ett par spelare som har gjort ganska många poäng. Så de måste vi se upp för. I övrigt ska vi bara fokusera på vårt eget spel. Om vi kommer upp i rätt nivå tror jag att vi har alla chanser i världen att gå vidare.

FAIK siktar på att slå ut Åmål och ta sig till kvalserien. Vissa spelare blir extra viktiga för att Fagersta ska nå det målet, tycker Varjomaa.

– Ja, så är det. Vår förstakedja (Filip Ullgren, Karl Hassel och Jesper Persson) har varit bra och gjort många poäng, som alla vet. Sen tror jag att de spelare som har FAIK som moderklubb kan bli avgörande. Där pratar vi om spelare som Martin Forss, Jesper Andersson, Marcus Räikkönen och Samuel Blücher. De har mycket hjärta för föreningen och kommer ge allt.

Efter onsdagens bortamatch väntar spel på hemmaplan för FAIK. Både match två och den eventuella tredje matchen spelas i Fagersta. Det kan bli avgörande för matchseriens utgång.

– Ja, vi känner oss trygga på hemmaplan. Vi har en bra publik, som stöttar oss i alla lägen. Det kan vi använda till vår fördel, säger Varjomaa.

Så spelas playoff-matcherna mellan FAIK och Åmål

Match 1 – 27/2: Åmål – FAIK

Match 2 – 02/03: FAIK – Åmål

Match 3 (eventuell) – 03/03: FAIK – Åmål

Vinst i matchserien betyder en plats i kvalserien till Hockeyettan.

