Högdramatiskt när VSK kvitterande i den nionde (!) övertidsminuten – obehagliga scener efter målet

VSK krossade Dalkurd med hela 6-1 när lagen möttes i Gävle. Under söndagen var det dags för returmöte på Solid Park Arena i superettans 17:e omgång.

Och detta blev en helt annan match från start. VSK inledde i lågt tempo och slarvade gång på gång i passningsspelet, vilket Dalkurd utnyttjade med snabba omställningar.

Det tog bara två minuter innan bortalaget hade skapat sitt första friläge. VSK-målvakten var med den gången, men två minuter senare kunde han inget göra när Dalkurd vinner en andraboll strax inför straffområdet och Joseph Ceesay trycker dit 0-1.

VSK fortsätter slarva och Dalkurd fortsätter rada upp farliga omställningar till slutminuterna av första halvlek då hemmalaget spelar upp sig något. I den 38:e minuten kommer Grönvitts första skott på mål när Filip Tronet hittar Petar Petrovic, som gjorde debut från start, i straffområdet. Men avslutet går rakt på.

Den bästa möjligheten till kvittering kommer på övertid när Simon Johansson dundrar ett skott i ribban från långt håll.

Men till alla supportrars förtret inleds den andra halvleken precis som den första. Lojt och trögt från VSK:s sida och Dalkurd skapar två jättelägen att öka på ledningen. Men Anton Fagerström räddar hemmalaget.

VSK skulle dock spela upp sig ju längre halvleken led. När Karwan Safari byttes in med drygt en halvtimme kvar och VSK gick upp på ett tremannaanfall började hemmalaget för första gången etablera tryck.

Bortalaget saknar dock inte lägen. I den 67:e minuten står Anton Fagerström för en av säsongens svettigaste reflexräddningar när en Dalkurdsanfallare löper sig helt fri.

Men det är VSK som styr matchen och med bara tio minuter kvar får de "hjälp" i sin kvitteringsjakt av Dalkurds Chistopher McVey som knuffar omkull Dennis Persson efter en brottningsmatch och får rött kort.

I den 89:e minuten, mitt i VSK-pressen, är det Dalkurds tur att få hjälp. Denna gången från ovan. Från ingenstans öppnar sig himlen och regnet börjar vräka ner.

På grund av alla avbrott får matchen nio minuters tilläggstid. Och när klockan tickar upp på 90+9 räknar alla på Solid Park arena med att det blir bortaseger. Då, med matchens sista nick, knoppar inhopparen Douglas Karlberg in kvitteringen från nära håll.

I samband med målet skallar han ihop med en Dalkurdsförsvarare och scenerna efteråt blir obehagliga. Karlberg blir liggandes och bärs bort på bår. Matchen slutar 1-1.

Matchens bästa

Douglas Karlberg gjorde sitt första superettamål mot Jönköping Södra. Mot Dalkurd blev det ytterligare en strut när forwarden visade stort mod och stångade in den viktiga kvitteringen. Ett krigarmål.

Matchens sämsta

Första halvlek var VSK:s sämsta för säsongen. Det var stundtals parodi på fotboll när laget kollapsade kollektivt och plötsligt inte kunde slå en enkel tremeterspassning till rätt adress.

Matchfakta

Västerås SK – Dalkurd 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 (4) Joseph Ceesay, 1-1 (90+9) Douglas Karlberg

Varningar: Dalkurd: VSK: Filip Ottosson

Publik: 2 293

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Sean Sabetkar – Ravy Tsouka, Carlos Moggia, Filip Ottosson, Simon Johansson (ut 63), Dennis Persson (ut 90+5) – Filip Tronet, Petar Petrovic (ut 81)

Inhoppare: Karwan Safari (in 63), Douglas Karlberg (in 81), Emil Skogh (in 90+5)