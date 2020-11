I sanningens ögonblick – med sina bilder skärskådade Köpingsfotografen Odd Uhrbom världens orättvisor 

Odd Uhrbom uppmärksammades först och främst för reportageboken “Gruva” (1968) där han stod för bilderna och Sara Lidman för texten, en av flera böcker han gav ut under sitt liv. Så sent som i år har hans vackra och mänskliga fotografier från arbetslivet visats i utställningen “Svärta” som under året har visats på Arbetet museum i Norrköping och på Norrbottens museum i Luleå.

Odd Uhrbom föddes i Norrköping 1941, men växte upp i Köping. Han bodde även med sin familj i Västerås under en tid, men större delen av sitt vuxna liv i Uppsala. Fotot upptäckte Odd Uhrbom som 14-åring när hans far inredde ett mörkrum i barndomshemmet i Köping. Som grabb arbetade han med att sälja mackor och kaffe åt arbetarna på Volvofabriken och kände de stickande oljeångorna som ständigt hängde i luften. Här väcktes Odd Uhrboms solidaritet med arbetarna.

Han studerade först på Skinnskattebergs folkhögskola med fotografen Eino Hanski som lärare. Under tidigt 1960-tal utbildade Odd Uhrbom sig vid Kursverksamhetens Fotoskola i Stockholm och hade där den internationellt uppmärksammade Christer Strömholm som lärare och mentor. Här lärde han sig att bli en fullfjädrad reportagefotograf och det är också det ingående dokumentära som kännetecknar hans bilder.

Odd Uhrbom inledde sin karriär när Birgit Cullberg bad honom fotografera för Stockholms Stadsteaters räkning, men det var inte skådespelet utan det som ägde rum bakom kulisserna som fascinerade Odd Uhrbom. Med solidariteten som ledstjärna var hans strävan som fotograf att borra sig igenom verklighetens fernissa för att blottlägga människans egentliga liv. Det var tillvarons orättvisor han ville viss, oavsett om dessa fanns i Sverige Sydamerika, Afrika, Asien eller ute i Europa. Fakta om världen var Odd Urhboms objekt, vad som egentligen försiggår i svenska och bolivianska gruvgångar eller palestinska och afghanska flyktingläger. Han varken estetiserade eller förskönande det han såg genom linsen, han medvetandegjorde omvärlden om de faktiska förhållandena. Här i såg han också fotografiets egenart och värde, det filtrerar inte tillvaron likt måleriet eller skriften, det avbildar den och fångar människor, händelser, gator och hus i det orörligt eviga. Fotografiet fryser tiden i sanningens ögonblick.

“Gruvan” skildrade arbetarnas tuffa situation och hårda slit bland cancerframkallande dieselångor i LKAB:s Malmbergsgruva och har beskrivits som en tändande gnista för gruvstrejken året därpå. Odd Uhrbom tog alla foton i naturligt ljus, eller kanske snarare naturligt mörker, och boken blev svensk fotografihistoria.

Hans bilder berättade också om stålarbetarna i Fagersta 1978, de palestinska flyktingarna som flytt under sexdagarskriget 1967 och levde i trånga flyktingläger i Beirut och Baqaa 1969 liksom PLO:s militära utbildningsläger 1970, livet i Ghana 1973, gruvarbetarna och indianerna i Bolivia 1980, afghanernas vedermödor 1983 och 1988 och de hemlösa i Sverige 2003.

Med åren blev Odd Uhrbom kritisk till att svenska fotografer hängav sig åt reklam och flärdfullt abstrakta och romantiska verklighetsflykter i stället för att ta sitt samhällsansvar och genom kameralinsen se sanningen i vitögat. Den mänskliga närheten såg han försvinna ur samtidens svenska fotografi. Odd Uhrbom gick bort den 17 november på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Böcker i Urval

1968 Fotografisk årsbok, Norstedts

1968 Gruva, text: Sara Lidman, Bonniers (Gruva är utgiven på norska,

danska, finska och ungerska)

1969 Sequel, Middle East, Bonniers

1973 För ett demokratiskt Palestina, Ordfront

1975 Ghana – Guldkust, Slavkust, Kakaokust, Prisma

1979 I järnets bälte, text: Curt Lundberg, Liber

1984 Pansjir – Fem tigrars dal, text: Stefan Lindgren, Ordfront (även utgiven på pansjhir och italienska)