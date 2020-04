Ingen hund i koppel – Morrissey är popikonen som aldrig övergivit arbetarklassen

Vid av sidan av Bob Dylan, Leonard Cohen och Jaques Brel omnämnas som den främste och mest poetiske poplyrikern. Litteraturvetarna jämför honom med storheter som de irländska förebilderna Oscar Wilde och Samuel Beckett, hans texter kännetecknas av närmast outtömliga möjligheter till tolkningar, samtidigt är den allmänna meningen om honom mer delad än för de andra tre nämnda.

För tre år sedan rörde Morrissey upp till storm när han lanserade en mycket uppmärksammad t-shirt inför sin USA- och Mexiko-turné. Den pryddes av den amerikanske författaren och medborgarrättskämpen James Baldwin och orden ”I wear black on the outside, ’cause that is how i feel on the inside”, en rad ur Smiths-låten ”Unlovable” (1986). Kritiken haglade, sångaren beskrevs som tondöv och rasistisk. Morrissey som allt sedan han poserade med Union Jack i början av 1990-talet (något som sedan var och varannan brittisk artist senare gjorde under decenniets britpopvåg och popkulturella storhetstid under det så kallade ”Cool Britannia”) beskyllts för rasism blev förstås ännu en gång måltavla för den anklagelsen.

I sin självbiografi ”Autobiography” (2013) beskriver Morrissey sin kärlek till Baldwins och hans romaner och hur ett hastigt möte med författaren i mitten av 80-talet är ett av hans finaste minnen. Det gör också historien om t-shirten tragisk, en irländsk migrantpojke med flytande sexualitet i det främlingsfientliga och brutala Manchester som finner tröst och mod hos en afroamerikansk och homosexuell författare. Strofen beskriver också en djup deprimerad människas önskan att visa sitt inre i sitt yttre, utanförskapet som Baldwin och Morrissey fått bära utanpå såväl som inuti.

Hans plumpa politiska uttalande genom åren har inte gjort det lätt för honom att bli välvilligt tolkad. Redan på den sista Smiths-skivan ”Strangeways, Here We Come” (Strangeways heter Manchesters mest kända och mytomspunna fängelse) från 1987 sjunger han på inledningsspåret ”A Rush and A Push and This Land Is Ours” raderna:

“A rush and a push and the land

that we stand on is ours

It has been before, so why can't it be now?

And people who are weaker than you and I,

they take what they want from life …”

Sången handlar om rädslan för kärleken och samtidigt upplevelsen att andra tar för sig mer av livet än en själv, men det är svårt att inte läsa den rent konkret som en beskrivning av den vita engelska arbetarklass vars liv Morrissey i så många texter skildrat och deras förlust av samhällsposition i Thatchererans nyliberala reformer och den växande främlingsfientlighetens tidevarv.

Med låtar som ”Bengali in Platforms” (1988) och ”Asian Rut” (1991) gjorde sig Morrissey omöjlig för de få brittisk-asiatiska fans han hade genom sina tvetydiga texter om integrationsproblemen i samtidens Storbritannien. Droppen blev för många ”The National Front Disco” (1992), en låt som skildrar spänningarna i det brittiska samhället och de unga arbetarklassmännen lämnar Labours led för att mobiliseras av högerextremisterna.

”Your mom says:

"I've lost my boy"

But she should know why you've gone,

because again and again you've explained

You've gone to the National,

to the National,

to the National Front disco

Because you want the day to come sooner,

you want the day to come sooner,

you want the day to come sooner

when you've settled the score…

…England for the english!

England for the english!..”

På senare år har veganen och djurrättskämpen Morrissey upprört med sina uttalande om att kineser ät undermänniskor på grund av deras djurhållning och också varnat för muslimernas inflytande i England och Europa med deras halalslakt (samtidigt har han alltid spytt galla över västerlänningar för köttindustrins brutalitet). Han har också uppfattats som rent främlingsfientlig när han häcklat Londons förste muslimske borgmästare Sadiq Kahn för att han inte kan tala engelska ordentligt och sagt att den stora invandringen håller på att utplåna den engelska kulturen och identiteten.

Morrissey föddes den 22 maj 1959 och redan hans ankomst till världen var olycksbringande. Han ovanligt stora huvud vara nära att ta livet av hans mor Elizabeth Morrissey. Hans föräldrar var irländska katoliker och arbetskraftsinvandrare som emigrerat från Dublin till den redan långsamt förfallande jätteindustristaden Manchester. Morrissey växte upp i de då centralt belägna arbetarklasskvarteren och har beskrivit de första åren som ljusa, den stora varma irländsk-katolska familjegemenskapen och sammanhållningen bland arbetarna var lycklig, men sedan slog efterkrigstidens moderniseringsiverns grävskopor sönder och samman de gamla vackra viktorianska arbetarbostäderna och ersatte dem med enorma betongkomplex, slet isär de ömma banden mellan arbetarna och förfrämligade dem för varandra och sig själva. Förlusten av denna paradisiska barndomstillvaro och oskuldsfullhet är ett ständigt återkommande tema i Morrisseys lyrik.

I sin självbiografi skildrar han Manchester under 60- och 70-talet som en stad på väg att möta sitt öde som en dyster gotisk efterindustriell stad. Under de åren skulle hundratusentals arbeten försvinna från Manchester och den stora hamnen, den en gång tredje största i det brittiska imperiet, slog igen för gott. Staden var fortfarande skadad av nazisternas omfattande flygbombningar och långt in på 60-talet lekte barnen i djupa kratrar och fabriksruiner. Ännu påträffade man blindgångare runt om i Manchester.

Det var inte bara stadens yttre som var sargat av kriget. På gatorna vandrade krigsveteraner som sett och gjort sådant ingen människa skulle behöva uppleva. Som spillror av människor drog medelålders män ensamma genom staden utan att någonsin återfinna sin plats i samhället. Kvinnor, och inte minst barnen, levde farligt, överfallsrånen och de sexuella övergreppen var utbredda.

Under två års tid satte paret Ian Brady och Myra Hindley skräck i Manchester med deras bestialiska barnamord. De rövade bort unga från stadens gator, utnyttjade dem sexuellt och dödade dem brutalt. Kropparna gömdes i den jättelika heden Saddleworth Moor och alla har ännu inte återfunnits.

Våldet fanns förstås överallt i Manchester. De irländsk-katolska migranterna var ständigt utsatta för främlingsfientlighet. Morrissey skildrar hur han bevittnade män slå sina kvinnor och barn, hur barnen och ungdomarna sedan förde ut samma våld till skolgårdarna och i gatorna, men det värsta var ändå det institutionaliserade våldet. I sin biografi och lyrik berättar Morrissey hur de lärare, med sina fina utbildningar, som bittert förpassats till att skola arbetar- och de irländska migrantungarna, tog varje tillfälle i akt att ta ut sina livs besvikelser på eleverna och att föräldrarna aldrig kunde skydda sina barn mot det. Han skildrar hur skolan inpräntande låg självkänsla och skam i arbetarungdomarna för att de skulle förstå att de aldrig någonsin skulle kunna bli någon annat än det deras bakgrund påbjöd.

Skolan blev ingen framgång för den begåvade Morrissey. Även om han utmärkte sig inom idrott, förblev han en ensling bland de andra eleverna. I stället flydde han in i litteraturen, popmusiken, tv-serierna och filmen. Morrissey var bara fem år när han köpte sin första skiva, Marianne Faithfulls ”Come and Stay With Me” (1964), och det var framför allt de brittiska popsångerskorna, som Cilla Black, Sandie Shaw, Twinkle, Lulu och Dusty Springfield som blev hans ledsagare genom en mörk barndom. Popmusiken och de glamorösa framträdandena på det klassiska engelska tv-programmet Top of the Pops fick honom att ana en annan värld, en romantisk sfär bortom den döende industristadens tristess och utsiktslöshet. Här väcks också hans egen dröm att bli popstjärna, det enda liv han skulle kunna uthärda. I pojkrummet sjöng han och dansade passionerat för sig själv med hopp om att en dag själv få synas i tv-rutan och ljuda ur högtalarna.

De många skiftningarna och djupen i Morrisseys lyrik kan skönjas i de författare han läste som ung. Feministiska författare som Germaine Greer, Nancy Friday, Marjorie Rosen hjälpte honom att analysera och förstå de destruktiva könsroller han omgavs av, andra kvinnliga författare och poeter som amerikanerna Carson McCullers, Anne Sexton och Dorothy Parker gav honom både vänsterpolitiskt engagemang och förmågan sätta ord på det personliga helvetet och livets besvikelser.

För en pojke som drömde om pojkar och hatades för sitt ursprung, blev förstås Baldwin en nära vän och anförvant. Från den brittisk-franske poeten Hilarie Belloc anar vi de latenta katolska motiven i Morrisseys texter, liksom John Betjeman anglikanskt färgade satir och känsla för det brittiska. Det socialrealistiska stråket kommer från Charles Dickens, men framför allt från den Manchesterburna Shelagh Delaney vars fantastiska pjäs ”A Taste of Honey” (1958) filmatiserades av Tony Richardson 1961, den store diskbänksrealisten under 60-talet, som i flera fina filmer skildrade den brittiska arbetar- och underklassens liv och vedermödor. Delaney berättar en fantastisk historia om rasöverskridande kärlek, homosexuellas utsatthet och fattigdomen i 50-talets Manchester. Men framför alla var det irländaren Wilde som inspirerade Morrissey, här finner vi både den på en gång sinnliga och katolska romantiken, den radikala politiken och den vassa humorn och satiren.

Han följde också entusiastiskt den ännu pågående tv-serien ”Coronation Street” (1960-), producerat och visat av den fristående nordengelska kanalen Granada Television. Den utspelar sig bland arbetarklassbefolkningen i Manchester, något han kunde känna igen sig i en värld då televisionen visade det glada 60-talet som aldrig tycktes infinna sig i den förfallande hemstaden.

Som tonåring fascinerades Morrissey av de glamoröst androgyna och könsöverskridande uttrycken hos glamrockartister som Marc Bolan, David Bowie och Roxy Music. Sedan förälskade han sig i punkrockband som amerikanska Ramones och New York Dolls. Själv hankade han sig fram likt många andra arbetarklassungdomar i 70-talets engelska regression på tillfälliga anställningar och skral arbetslöshetsersättning.

Morrissey lärde känna gitarristen Billy Duffy 1977 och de bildade tillsammans det kortvariga punkbandet The Nosebleeds och var också tillsammans med i Slaughter & the Dogs, men Duffy drog snart vidare och skulle bli rockhistorisk med sitt fantastiska spel i gruppen The Cult. När drömmen om en popkarriär verkade gå i stå tog sig Morrissey and sitt skrivande och började frilansa som musikjournalist. Han skrev också biografierna ”New York Dolls” (1981), om sitt favoritband och “James Dean is Not Dead” (1983), en biografi om den amerikanska filmstjärnan och ikonen vars sköna ansikte prydde pojkrummet.

Han var 19 år gammal när han första gången träffade den då 14-årige Johnny Marr genom Billy Duffy på en Patti Smith-konsert i Manchester, en pojke med samma irländsk-katolska invandrarbakgrund som Morrissey. Den gladlynte Marr var en sanslöst begåvad person, som utöver att han snart skulle visa sig vara en av rockhistoriens främsta gitarrister, dessutom kom att få anbud om att få bli fotbollsproffs av både klubbarna Nottingham Forest och Manchester City. Fyra år efter deras korta möte knackade han på hos den fem år äldre deprimerade författaren som ännu bodde hemma hos sin separerade mor. Den unge Marr var inspirerad av hur Jerome Leiber oanmält sökt upp Mike Stoller på samma vis 30 år tidigare och sedan skrivit flera av Elvis Presleys stora hits på 50-talet. Han var också övertygad om att lika stor popmusik var i vardande genom mötet med enslingen Morrissey.

Det gick bara någon dag innan de bildade The Smiths, namnet valde de därför att det var det vanligaste engelska efternamnet de kunde komma på. Så småningom anslöt två andra irländska och katolska invandrargrabbar, Andy Rourke som med sin jazziga- och funkiga spelstil fick Smiths-låtarna att böljande gunga, och punkaren Mike Joyce som drev fram musiken med sin enkelt raka piskande och ömsom explosiva trumspel. Deras mission var tydlig, i en tid då popmusiken präglades av bombastisk glamour och eskapism, ville Smiths skildra den nordengelska arbetarklassens tillvaro och drömmar. På samma vis som den ändlösa ström av fantastiska låtar som gett deras eget liv mening under uppväxtens 60-tal, förde de sina klassfränder till en romantisk pophimmel som gav dem värdighet och erkännande.

Smiths utvecklade en alldeles egen estetik och bandet har beskrivits som den perfekta symbiosen mellan Shangri-La’s flickpop och Rolling Stones gitarrock. De avvisade den samtida vurmen för syntar och elektronisk dansmusik och ville i stället återskapa något som lät som 60-talets klassiska pop. Marr hör till de främsta gitarristerna i musikhistorien, influerad av 50-talets rockabilly och 60-talets folkrock- och popgitarrister som Roger McGuinn (Byrds), Neil Young (Crazy Horse) och George Harrison (Beatles), försökte han undvika rockens masochistiska aggressiva spel med kraftfulla ackord och utdragna solon, för att i stället i demonproducenten Phil Spectors anda skapa glittrande pop med enorma rymder, som om han hade en hel symfoniorkester i sina händer. Morrissey sjöng smäktande med sin ljuva barytonröst och ur den genljöd Frank Sinatra, Presley och framför allt deras brittiske motsvarighet Billy Fury och sökte den sköra, ömkande och romantisk maskulinitet vi finner hos det sena 50- och tidiga 60-talets pop- och schlagersångare. Men framför allt var han influerad av sin barndoms hjältar i de amerikanska flickgrupperna och inte minst de nordengelska popsångerskorna, vilket gav hans framtoning en könsöverskridande karaktär. På samma vis som hans brittiska kvinnliga pojkrumsidoler var hans vokabulär fylld av regionala och lokala uttryck, men han valde att överge Manchesterdialekten för att i stället sjunga på ren klar engelska, ett tydligt uttryck för hans ambition att nå ut i hela Storbritannien och världen. På scen framträdde Morrissey på sitt alldeles eget vis, precis som hans röst uttryckte han på en och samma gång en skör manlig sårbarhet och överväldigande atletisk styrka.

Utöver sitt eget material spelade de låtar som skamligt bortglömda New York-flickpopgruppen The Cookies ”I Want a Boy for My Birthday” (1962) och i en tid när manliga rockartister uppträdde spacklade i smink iklädda de mest grandiosa utstyrslar, var det fyra vanliga arbetargrabbar från Manchester som med slitna jeans och skinnjackor upprörde mest i hur de utmanade samhällets könsuttryck och normer. Morrissey såg ut som en undernärd Presley viftande med påskliljor (Wildes favoritblomma) och Marr som en coolare yngre variant av Stones gitarrist Keith Richards.

De stora skivbolagen ratade dem och när även Manchesters Tony Wilson (vars eget stora ego förmodligen krockade med Morrisseys) och hans legendariska skivbolag Factory (utgjorde stommen för den stora musikscenen i staden under 80-talet med band som Joy Division, New Order och Happy Mondays) avböjde, så vände sig Marr och Morrissey till indieetiketten Rough Trade i London. Kontraktet skulle ge dem stor konstnärlig frihet, men också till deras förtret ett skivbolag som aldrig riktigt hade de finansiella och logistiska resurserna att möta den enorma popularitet som deras musik mötte.

Av musikhistorikerna har The Smiths beskrivits som popmusikens mest antikapitalistiska och vänsterpolitiska band. Trots att de inte fogade sig efter några konventioner eller kommersiella trender i tiden, uppnådde de häpnadsväckande popularitet med många hitlåtar i England och Europa och dessutom en raskt växande lyssnarskara i USA.

The Smiths prydde sina skivomslag med homoerotiskt laddade, men också djupt nostalgiska bilder, på unga vackra män från 50- och 60-talets filmer och populärmusik och i bandets låtar genljöd också den pop de själva hade vuxit upp till. På så vis återskapade det både det personliga och kollektiva minnet av det förflutna och barndomen i 60-talets Manchester, en förlorad tid, både ljuvlig och skrämmande, som stadens arbetarungdom själva mindes och som samtidigt fick spegla deras samtid. I sann diskbänkrealistisk anda sjöng Morrissey om arbetslösheten, förfallna hyreslägenheter, alkoholismen, tonårsgraviditeterna, relationsvåldet, ensamheten och uppgivenheten, men också om drömmarna och om längtan efter gemenskap, kärlek och trånaden efter romantisk och sinnlig bekräftelse. Samtidigt handlade The Smiths låtar uteslutande om den vita engelska arbetarklassen tillvaro, liv och död, den mångkulturella och mångetniska arbetarkultur som ljöd i samtidens brittiska-, reggae- och dansmusik hör vi inte alls. Men betoningen av den vita identiteten var inte högerextrem, utan snarare ett sätt att frigöra den från den konservativa premiärministern Margaret Thatchers försök att göra den till sin.

I genombrottssingeln ”This Charming Man” (1983) sjunger han om det plötsliga intima mötet mellan en tonårspojke och en vuxen man och snart skulle Morrissey själv, som hävdade att han var asexuell, bli både sexsymbol och gayikon. Men det återkommande temat om barns utsatthet och de tvetydiga texterna om pojkars relationer till äldre män väckte homofobernas hat och Morrissey anklagades snart för att romantisera pedofili.

I låten ”Suffer Little Children” (1984) sjöng han om de skräckfyllda minnena av barnamorden i Manchester under uppväxtens 60-tal. Smiths kritiserades för riva upp gamla sår, men blev i stället mottagna med öppna armar av de föräldrar som förlorade sina barn i det meningslösa våldet.

Morrissey uppmärksammades för sin lyrik, den var melankolisk, farligt tankeväckande och förförande humoristisk och fylld av litterära och popkulturella referenser. Smiths ställde sig på arbetarnas sida och gick till storms mot alla institutioner och auktoriteter, Margaret Thatcher (som Morrissey öppet beklagade att inte IRA lyckades döda i bombattentatet i Brighton 1984), kungahuset, kyrkan, det brutala skolsystemet, köttindustrin, medierna och musikbranschen. Morrisseys vänsterpatriotism blev också tydlig då han kritiserade de stora välgörenhetskonserterna för att samla pengar till det svältande Afrika samtidigt som omsorgen om de hårt arbetande britterna var obefintlig.

Trots Smiths tilltagande framgångar (de spåddes bli lika stora som irländska U2) tärde absolutisten Morrisseys excentriska och självupptagna personlighet, liksom de tilltagande problemen med narkotika- och alkoholmissbruk bland andra gruppmedlemmar, på banden inom bandet och redan innan det fjärde och sista album ”Strangeways, Here We Come” (1987) släpptes, lämnade Marr gruppen och den upplöstes. Därefter skulle en lång och bitter juridisk strid mellan de gamla medlemmarna om den stora förmögenhet deras musik skrapade ihop ta vid.

När Morrissey släppte sin första soloplatta ”Viva Hate” (1988) hade han 29 år gammal redan blivit en popikon av ett slag som få stjärnor ens uppnår efter sin död. Med stor kommersiell framgång fortsatte att utforska den engelska arbetarklassens tillvaro och låten ”Margaret on the Guillotine” där han återigen öppet önskade livet av premiärministern gjorde att den irländske invandraren blev föremål för utredning av den brittiska säkerhetspolisen som misstänkt terrorist. Genom åren har Morrissey ständigt varit under luppen av både brittisk och amerikansk säkerhetstjänst för sina kontroversiella och hotfulla politiska uttalanden.

Han lyckades också göra något Smiths aldrig mäktade med, att slå igenom stort i Amerika. Plötsligt ville alla stjärnor, från Tom Hanks till Liza Minnelli, synas med honom och han sålde ut arenorna snabbare än giganter som Michael Jackson och Madonna (som inledde sin karriär som förband åt The Smiths) och gästades på konserterna av ungdomsidolen Bowie.

Samtidigt blev relationen till musikpressen alltmer ansträngd genom missförstånd och Morrisseys allt fler uppmärksammade politiska uttalanden. Han började öppet oroa sig för den brittisk (arbetarklass) kulturens och identitetens försvinnande och hur England blev allt mer amerikaniserat, enligt Morrissey är engelsmännen på väg att förlora sitt eget språk och har i stället börjat tala amerikanska. Han sjöng om den brittiska arbetarungdomens växande frustration och Morrisseys överskridande framtoning förbytes mot ett mer maskulint kraftfullt uttryck och i skälmromantisk lyrik glorifierade han gangsters, skinnskallar, boxare och andra våldsmän.

Men så plötsligt tog allt en helt annan vändning med skivan ”Vauxhall and I” (1994), den mest personliga och utlämnande plattan, där Morrissey skildrar sitt kärleksliv och sin romantiska längtan. Samtidigt finns den eggande dynamiken redan i titeln, Vauxhall är både ett brittiskt bilmärke och en stadsdel i London känt för sina många gayklubbar. Det är också nu Morrissey inleder sitt första kända förhållande, han lever under ett par år tillsammans med den engelske boxaren Jake Owen Walters, en relation som han ömt skildrar i hitlåtarna ”Boxers” och ”Sunny” från 1995.

I mitten av 90-talet kom rättsprocessen kring Smiths mångmiljoner ifatt honom och Morrissey emigrerade till Clark Gables gamla lyxvilla Los Angeles jagad av den brittiska skattemyndigheten. Samtidigt förklarade han att det England han älskade och det England vars död han sjungit om nu slutligen var förlorat. Efter två mindre framgångsrika album blev Morrissey till slut också av med sitt skivkontrakt och kunde inte under flera år få något nytt. Samtidigt bevittnade han hur popmusiken nu slutligen berövats den själ och genuina folklighet den hade när han växte upp för att ersättas av tv-program som ”Idol”, där unga människor exploaterades och berövades sitt eget uttryck.

Morrisseys styrka som artist ligger i hur han lyckats vinna sin publik i varje ny generation. På samma vis som Wildes karaktär Dorian Gray förblir ung medan hans porträtt åldras blir Morrissey äldre medan hans följarskara ständigt föryngras. I början av 2000-talet gjorde han stor comeback med ”You Are the Quarry” (2004) som blev en enorm internationell framgång. Nu i skepnad av en åldrande playboy i skräddarsydda Armanisvidar sjöng han hitlåtar som ”The First of the Gang to Die”, i vilken han romantiserande gangsterheroerna i gängvåldets Los Angeles och ”Irish Blood, English Heart” i vilken han framträdde tydligt med sin egen identitet, orubbliga vänsternationalism och republikanism.

“Irish blood, English heart, this I'm made of

There is no one on earth I'm afraid of

And no regime can buy or sell me

I've been dreaming of a time when

to be English is not to be baneful

To be standing by the flag not feeling shameful,

racist or partial”

Under 2000-talet har Morrissey sedan släppt flera skivor med allt mindre framgång bland både kritiker och publik. Samtidigt har hans politiska uttalanden väckt uppmärksamhet och irritation. Redan 2007 beklagade Morrissey öppet invandringen till England och hans rädsla för att landets kultur och identitet helt ska försvinna. På senare år har han också uttalad sin oro för att de europeiska nationella identiteterna ska förstöras av mångkulturpolitiken.

Med tiden har framför allt det ”vänsterliberala etablissemanget” fått svårt att hantera Morrissey. Som brexitförespråkare har han öppet omfamnat både Ukip och numera det högerextrema och antiislamiska For Britain (lett av den likt honom själv irländskättade och öppet homosexuella Anne Marie Waters), vars partiemblem han synts bära i både tv-framträdande och på konserter. Samtidigt är han inte bara en flitig kritiker av den politiskt korrekta vänstern i Labour och Demokraterna utan även av den traditionella högern i Tories och Republikanerna. Sedan Thatcher har ingen brittisk premiärminister funnit nåd hos honom och även George W. Bush, Barack Obama och Donald Trump har varit föremål för giftiga angrepp. Samtidigt har Morrissey nu fullt ut visat stöd för Demokraternas vänsterkandidat Bernie Sanders och idogt stått upp för de sexuella och etniska minoriteternas rättigheter i USA.

Trots sin kontroversiella person har han också fortsatt att älskas. Som artist betraktat räknas Morrissey som en av de mest inflytelserika brittiska popsångarna och låtskrivarna någonsin och när den amerikanska musiktidningen Rolling Stones tog Bruce Springsteen, Alicia Keys och Bono till hjälp för att lista de bästa rocksångarna genom tiderna fanns han med bland de främsta. I en publikomröstning i BBC:s populära kulturprogram ”Culture Show” utnämndes han till en av de allra viktigaste nu levande brittiska kulturpersonligheterna.

I Los Angeles är han så älskad att den nya hemstaden sedan tre år tillbaka firar hans egen dag den 10 november och bland den latinamerikanska befolkningen betraktas Morrissey närmast som ett helgon. Det är bland dem och i Syd- och Centralamerika som har han har blivit riktigt stor på senare år med en publik som förstår hans underliggande katolska motiv (kärleken och lidandet, vissheten om ett bättre liv efter detta och abortens omänsklighet), svärmiska ådra och romantiska sånger om ensamma och våldsamma män. Som kosmopolitisk nationalist pendlar Morrissey även till de andra hemmen i Italien, Schweiz och Storbritannien.

Det är otvetydigt så att Morrissey är en av de sista artisterna från en era då popmusiken tog sig själv på stort allvar. Ständigt utforskar han också ett barndomslandskap, en personlig erfarenheten av svunnen engelsk arbetarklasskultur fylld av både oskuldsfull gemenskap och kollektivt lidande. Hans ord målar upp dramatiska, dystra och svartkomiskt underhållande livet sorgliga erfarenheter av obesvarad kärlek, ensamheten i stimmiga nattklubbar, det förflutnas tyngd och självisoleringens fängelse. Våldet som motiv har också följt Morrissey som textförfattare, från kvinno- och barnmisshandeln, ungdomsbrottsligheten och självmordspakterna i Smiths-sångerna till skälmromantik om mördare, gangsters, våldsamma sexuella relationer och skinnskallekulturen som soloartist.

Morrisseys personlighet är omtvistat och svårfångad. Han har beskrivits som den vanlige arbetarklasspojken som sökt stjärnglansen, en charmig, älskvärd och vänlig engelsk gentleman som säger de mest horribla saker om andra människor, och en mycket blyg person som samtidigt är en obotlig narcissist.

Hans uttalanden har med tiden gjort att en del radiostationer vägrat att spela hans musik och skivaffärer att saluföra hans plattor. Samtidigt är Morrissey den artist som fullt ut lyckats göra popmusiken till en konstform i sin egen rätt och det märks även på senare års plattor, även om de blivit vilt utskällda av en politiskt ängslig kritikerkår, själva till hörande globaliseringens och gentrifieringens vinnande urbana medelklass. Morrissey har också givit röst åt en stor och tidigare tyst arbetarklassopinion, i efterhand de mer distanserat kunna uppskattas som ironiska iakttagelser i en snurrigt snurrande jord på väg på världsbranden. I ”Det kommunistiska manifestet” (1848) beskriver Karl Marx och Friedrich Engels hur den ekonomiska exploateringen av arbetarna är lindrig jämfört med hur kapitalismen kommer varufiera, beröva och förstöra varje värde i deras liv, deras kultur, gemenskap, tro, familjeliv och till och med deras förmåga att älska.

På hans förra skiva, den hysteriskt svartkomiska ”Low in High School” (2017), hör vi låtar som “Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage”, där han häcklar den politiska ängsligheten kring Brexit och ”Spent the Day in Bed” som är ett frontalangrepp mot västerländska medier och pk-hysterin. Här finns också den vackra proisraeliska och starka kärleksförklaringen ”Israel” och den återkommande kritiken av myndighetsvåldet i "Who Will Protect Us from the Police?". Och inte minst ”Home Is a Question Mark”, om den i dag bland den västerländska arbetarklassen uppenbart utbredda och våldsamt politiska sorgen och vreden över att förlora sin nationella identitet, tillhörighet och kultur.

“Home is a question mark

Home is some place I don’t know

Home, is it just a word

Or is it something you, carry within you

I'm happy just to be here

If I ever find home…”

Det genomgående temat på den nya skivan ”I Am Not a Dog on a Chain” är en värld där kärleken är döende och där människan förstör Skapelsen allt som är vackert. Med lekfulla elektroniska inslag låter albumet som den souliga syntpopplatta Morrissey aldrig gjorde när det begav sig på 80-talet. Det hör vi inte minst i ”Bobby, Don’t You Think They Know” som han sjunger med ingen mindre än den gamla discostjärnan och gospelsångerskan Thelma Huston (mest känd för superhiten ”Don’t Leave Me This Way” (1977)). Här finner vi flera andra guldkorn, som den svängiga gitarrpoplåten ”What Kind of People Live in These Houses”?, en vandring genom förslummade samtida arbetarkvarter där utsiktslösa människor i trasiga kläder lever i västerländska samhällen som är rikare än någonsin, en sång om Morrisseys frustration över att hans ungdoms klassfränder en gång ska resa sig och ta makten och det de förtjänar.

Skivans höjdpunkt är den underbart vackra ”Once I Saw the River Clean”, ett sårigt minne från det tidiga 1970-talet. Morrissey sjunger om promenaderna i centrala Manchester med sin älskade mormor, om en döende arbetarklasskultur, en stad i våldsam förändring, om sorgen, vreden och den brinnande sanningen i de äldre ungdomarnas mörka ögon, om immigrantens oåterkalleliga förlust av identitet och ofrånkomliga känsla av ofullständighet.

“I walked with my grandmother

Cornbrook Street, where incomplete

She would never be again

a Dublin dancer, free and young…”