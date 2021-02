Insändare: All heder åt Liberalerna

Replik på insändaren ”I Sverige sköter vi oss” den 29 januari.

All heder åt Liberalerna, som äntligen tar avstånd från Sveriges brottsbefrämjande politik att belöna utländska brottslingar med fortsatt uppehåll i Sverige. Även om våra socialdemokratiska riksdagsledamöter i Västmanland än så länge ej vågar göra detsamma, är det förhoppningsfullt att allt fler av våra politiska partier numera ifrågasätter dagens brottsbefrämjande politik.

Detta vansinne att belöna utländska kriminella brottslingar med fortsatt uppehåll i Sverige, för att ofta begå ytterligare brott i Sverige kanske någon gång kommer att ta slut. Åtminstone kan vi hoppas att den utredning som inväntas senare i år kommer att innehålla förslag på att de allra grövsta brottslingarna kanske inte längre belönas med fortsatt uppehåll i Sverige.

Varför majoriteten av våra politiska partier så länge har prioriterat utländska brottslingars möjligheter att begå nya brott i Sverige framför den egna befolkningens trygghet, kan endast dessa partier själva svara på.

Däremot vet vi att ofta har det parti som först tog ställning mot belöningar av utländska kriminella, SD, beskyllts för rasism och främlingsfientlighet av övriga partier. Liberalerna beskyllde så sent som den 24 november 2020 SD för att vara rasistiska, då de önskade utvisningar av utländska brottslingar som i gängmiljö ägnade sig åt dödsskjutningar och sprängdåd.

Flera partier har under så många år hellre accepterat ökad brottslighet än visat stöd för SD:s brottsförebyggande förslag. Även flera av våra medier har valt att förminska brottsligheten i allmänhet och de av invandrare begångna brotten i synnerlighet, för att inte ”gynna” SD.

Fagersta-Postens ledare gick till och med så långt som att publicera falska uppgifter som fakta, när denna den 11 december 2019 påstod ”att det dödliga våldet minskar. Detta är fakta” – när det dödliga våldet i Sverige kraftigt har ökat allt sedan 2013, enligt Brottsoffermyndighetens statistik.

Avvisande av SD har helt enkelt ansetts viktigare av våra övriga partier än människors trygghet. Och för vår media till och med viktigare än dess journalistiska plikt till sanningen. Detta har varit mycket olyckligt.

Ett flertal brott hade kunnat undvikas om Sverige tidigare hade påbörjat arbetet med att ändra på dagens brottsbefrämjande politik. Att eventuella förändringar fortfarande är på ett utredningsstadium visar dock att Sverige fortfarande har en lång väg att gå, för att bli det samhälle där brott förebyggs och bekämpas, inte belönas.

Liberalerna har nu i sitt ställningstagande visat att de har påbörjat denna resa. Vilka andra politiska partier vågar ta avstånd från dagens brottsbefrämjande politik? Alla våra partier borde följa Liberalernas exempel och klart och tydligt ta ställning mot dagens brottsbefrämjande politik.

Eythor Hilmarsson, Hasselapedagog

Svar direkt:

Ännu en gång skriver Eythor Hilmarsson att han tycker att FP publicerar falska uppgifter och hänvisar till en ledarkrönika från 2019. Krönikan bottnar i BRÅ:s rapport över det dödliga våldet och hur det utvecklats under 1990-2017. Redan i december 2019 förklarade jag att jag inte håller med Hilmarsson, något jag står fast vid: ”I BRÅ:s rapport framgår förvisso att det dödliga våldet under enskilda år har ökat under den period som rapporten inbegriper, år 1990 till 2017. Det går dock inte att komma ifrån att antalet våldsbrott per capita var som högst 1990. Det är också detta Mirjamsdotter skriver i sin krönika.” Ledarkrönikorna i FP är politiska kommentarer som skrivs med syfte att driva opinion. Eythor Hilmarsson vill själv väcka debatt genom sin insändare i FP. Det får han. Men det är, som jag tidigare poängterat, viktigt att skilja på åsiktstexter och på nyhetstexter. Nyhetsredaktionens uppgift är att undersöka, ta reda på fakta och skriva artiklar. Det gör vi också, dagligen.

Julia Engström, chefredaktör och ansvarig utgivare Fagersta-Posten