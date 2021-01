Insändare: Arbetarpartiet ska prioritera arbetare

Jag uppskattar svaret jag fick av Niclas Bergström (S). Jag tvivlar inte en sekund på att han vill väl och är uppriktig med sitt fördömande av delade turer. Det tackar jag honom för. Dock kvarstår frågor om hur effektiva Socialdemokraterna är på att genomdriva de förbättringar det förespråkar. Enligt mig är det rimligt att man ska hinna göra relativt prioriterade förändringar under en mandatperiod, det tycker jag man kan förvänta sig av våra folkvalda, speciellt när det handlar om de anställdas mentala hälsa.

Enligt ovanstående insändare har S i Fagersta velat avskaffa delade turer sedan 2015. Det är nu sex år sen. Sex år för att genomföra en relativt liten förbättring för välförtjänta arbetare som både facket, det anställda och SKL alla håller med om bör göras. Det tycker jag är alldeles för länge. Det förhåller sig fortfarande så att under de här sex åren har 4 av 10 upplevt psykologiska besvär dagligen, enligt Kommunals rapport ”Delade Turer i Välfärdssektorn” från 2013. Hade dessa människors välbefinnande prioriterats, borde man kunna genomföra denna reform på en mandatperiod. Det handlar om 0,2 procent av Fagersta kommuns budget, inte 20 procent. En mandatperiod är fyra år just på grund av att man skall hinna genomföra viktiga reformer under den perioden. För mig är mental hälsa heligt. Det borde också vara av yttersta vikt för vårt arbetarparti. Nu är det dags att ta tag i spaden och börja gräva. Jag vill se ett arbetarparti som prioriterar sina arbetare!

Sebbe