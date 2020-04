Insändare: Att bli såhär feltolkad i kristider är ledsamt

Jag har på kort tid blivit utsatt för rent felaktiga påståenden från Henry Bäck, dels i insändare, dels på hans blogg. Han skriver att jag ”kastar mig ilsket över skrivmaskinen”, ”får raseriutbrott”, ”har du (Lena Lovén Rolén) ännu inte fattat att det handlar om livet”, ”är argsint” och att ”Skinnskattebergsborna skulle vara mer omtänksamma än andra”. Att dessutom skriva att vi lägger 6 miljoner kronor på näringslivet och att detta mest går ut på att jag och kommunchefen dricker kaffe med lokala näringslivet är magstarkt. Verkligheten är att vi har en halvtidstjänst som just nu jobbar hårt för att stötta och ha dialog med lokala företagare i denna extrema situation. Att bli så feltolkad upplever jag som både ledsamt och skrämmande. Vad tjänar detta till? Min vardag går just nu ut på att samla in den dagliga lägesbilden från kommunen via förvaltningen och invånarna för att fånga upp om mer resurser, stöd och hjälp behöver sättas in i dessa svåra och omtumlande tider.

Jag ser hur personalen inom kommunen gör sitt yttersta för att göra det som behövs, hjälper varandra och invånarna med att vårda, stötta och hindra smittan att spridas. Den situation som Bäck tar upp i sin blogg är hur två andra kommuner erbjuder hemkörning av livsmedel till personer 70 år och över. Det kommunala självstyret är stort och lösningarna varierar. Skinnskatteberg har löst det genom hemtjänst, livsmedelshandlarnas egen service samt civilsamhället och Facebookgruppen ”Hjälpgrupp Corona Skinnskatteberg”. Vi har också skickat ut en broschyr på många språk till alla hushåll med information om coronaviruset. Som alltid ber jag er kommuninvånare att kontakta mig eller kommunen med tips på förbättringar eller om ni ser behov av problemlösning. Tillsammans hjälps vi åt att lösa problem, utvecklas och bli starkare! Härmed avslutar jag denna debatt.

Lena Lovén Rolén (S), kommunalråd Skinnskatteberg

Anmäl text- och faktafel