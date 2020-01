Insändare: Att hejda klimatförändringarna är vår tids månlandning

Det tog tio år att sätta människor på månen. Nu har vi tio år på oss att sätta jorden på en säker kurs mot framtiden, säger miljöprofessor Johan Rockström, chef vid Potsdaminstitutet för klimatforskning. Forskningen visar att vi står inför en planetär kris. Världen måste vända utsläppskurvorna år 2020 och halvera utsläppen innan 2030! Det är det vetenskapsbaserade målet för framgång och säkerhet på jorden för framtida generationer.

Att enas bakom det här vetenskapliga uppdraget är vår tids månlandning. Alla insatser och förändringar, stora som små, har betydelse. Kommunerna kan göra stor skillnad genom förändringar i sin egen verksamhet och genom att skapa förutsättningar att leva klimatsmart för sina invånare, till exempel genom att sätta upp laddstolpar (vart tog den vägen i Norberg?)

Andra exempel är att servera mer vegetariskt och ekologiskt i kommunens verksamheter, satsa på klimatsmarta transporter och resor, en fossilfri fordonsflotta och fossilfria investeringar. Listan kan göras lång. Energi- och klimatstrategin 2010-2020 för Norbergs kommun fastställdes av Kommunfullmäktige i november 2010. Det är ett mycket viktigt styrdokument. Enligt dokumentet ska ett energi-och klimatbokslut tas fram varje år, där läget med mål och åtgärder redovisas och informationen om kommunens klimatarbete läggs ut på kommunens hemsidan.

Något klimatbokslut utom varken 2012 eller 2018. Någon information på hemsidan finns inte heller tillgänglig. Det är minst sagt anmärkningsvärt och oroväckande. Norbergs kommunalråd, tillsammans med Fagerstas och Skinnskattebergs kommunalråd betonar i en insändare i FP den 7 oktober 2019 att det krävs en aktiv politik för att lösa klimatkrisen. Men en aktiv klimatinriktad politik är inte bara vackra ord, utan fram för allt handling, som jag tyvärr saknar. Som jag i en tidigare insändare betonade förekom ordet klimat över huvud taget inte i något protokoll 2019.

Vem var det som sjöng "it's now or never"? Tyvärr finns han inte längre bland oss, men texten är högst aktuell igen. Kom igen, styrande politiker. Det är dags att sätta igång!

Rob den Hertog, Miljöpartiet Norberg.

