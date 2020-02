Insändare: Avskaffat jobbskatteavdrag skulle ge mer pengar till välfärden

När alliansen styrde landet infördes jobbskatteavdraget, 1 januari 2007 kom det första. Det skulle leda till att fler jobbade mer lönsamt sades det. Men vad det har gjort är ett rejält stort håll i statsfinanserna. Nu ropar alla efter mer pengar till välfärden, det är bra men lösningarna verkar inte genomtänkta. Dessvärre så verkar det som att ideologin hos de flesta är som bortblåst.

Svensk arbetsmarknad har under många år varit överhettad, och jobbskatteavdragen har varit överflödiga alla har jobbat så mycket man orkat och lite till. Nu när konjunkturen bromsas in och många som valt att inte skydda sig med att betala för en trygghet vid arbetslöshet så kommer kostnaden att falla på kommunerna. Och de som jobbat för mycket och gått in i väggen belastar sjukvården vilket leder till att pengarna inte räcker till där heller.

Så nu höjs röster för att regeringens åtgärder inte är tillräcklig, och det är den säkerligen inte. Men att M och KD allierar sig med V för att utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande och hoppas på stöd från SD. Detta visar på att alla oavsett partifärg inte bryr sig om Sveriges bästa, utan ser bara till sin egen plånbok. Jobbskatteavdragen minskar statsfinanserna med 104 miljarder 2020, 2021 kommer det att kosta 107 miljarder och 2022 har vi tappat 110 miljarder. Dessa pengar skulle bli ett bra tillskott i statsfinanserna för att stärka välfärden.

Som en information skall sägas att alla med en inkomst upp till 139 000 kr får detta avdrag. Något som svenska folket borde fundera på. När SD:s enda lösning är att kasta ut lågbetalda utlandsfödda och invandrare. Vilket kommer att generera att många små företag gör konkurs.

Moderaterna i Västmanland skriver i sin debattartikel att man skjuter till tre miljarder till välfärden med redovisningen ovan förstår säkert alla att både kommunerna och regionerna och då i synnerhet i Västmanland skulle få mer om man avskaffade delar av jobbskatteavdraget. Dessutom så skulle dom som vill få sitt friår för att fundera på vad man vill i livet.

Hög tid för svenska folket att fundera på vägvalet.

Mikael Ladman

Ombudsman Transport

Anmäl text- och faktafel