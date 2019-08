Insändare: Dags för Skinnskatteberg att byta ut fossilbilarna

Skinnskattebergs kommun har 42 bilar, brandkåren oräknad. Jag placerade mig på en central plats i centralorten för att räkna. På tio minuter passerade tio kommunbilar. En kommunbil i minuten alltså. Det blir en hel del av den samlade trafiken det. Det är anmärkningsvärt att alla dessa bilar drivs med fossila bränslen.

Det för närvarande mest realistiska alternativet är elbilar. Elbilarnas största problem har varit räckvidden. En kommun har ju ett ganska begränsat territorium. Det gäller också för Skinnskatteberg. Längsta avstånd från norr till söder är ungefär 3 mil. Detsamma gäller för avståndet från den östra kommungränsen till den västra. Laddhybrider som laddas över natten skulle förmodligen gå större delen av dagen på el. Ingen i kommunen har tagit några som helst initiativ för mer klimatsmarta bilar.

Vem är det som har ansvaret? Alla politiker i kommunen har ansvaret. Varken under den förra mandatperioden då kommunen styrdes av de borgerliga med stöd av Sverigedemokraterna, eller under det nuvarande socialdemokratiska minoritetsstyret har något initiativ tagits. Under tiden pilar de 42 kommunbilarna omkring – en i minuten – och ger sitt bidrag till planetens undergång.

Många kommuner har lyckats bättre. I Skåne gjordes en inventering av situationen i tio kommuner 2015. I genomsnitt över de tio kommunerna var 35 procent av bränsleinköpen för den egna fordonsparken fossilfria. I Fyrbodal (Bohuslän, Dalsland, norra delen av f d Älvsborgs län) var 20 procent av kommunernas fordon fossilfria.

Hur stor del av Skinnskattebergs bränsleinköp är fossilfria?

Hur stor del av Skinnskattebergs fordonsflotta är fossilfri?

Svaren är enkla: Inga bränsleinköp är fossilfria. Inga fordon i kommunens fordonsflotta är fossilfria. Nu är det dags för Skinnskattebergs kommun att ta sitt klimatansvar.

Henry Bäck

