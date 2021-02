Insändare: Ekonomiskt svaga har också rätt till jämställdhet

Ett försörjningsstöd ges i de fall ett hushåll är oförmöget att stå för de egna löpande kostnaderna. För att få ekonomiskt bistånd ska alla andra möjligheter vara uträknade och stödet ges således till individer som är mycket utsatta i samhället. Dessa personer är också mer våldsutsatta än andra, väldigt ofta från en partner. Trots detta betalas fortfarande försörjningsstöd som går till ett par ut till den ena parten i Skinnskatteberg. Ofta efter ett gemensamt möte där de får uppge vilket konto stödet ska gå till.

Den som tror att detta stöd på det sättet kommer båda till del i en relation där våld och förtryck förekommer är mer än lovligt naiv. Istället befästs den ojämna relationen och den utsatta parten får ingen möjlighet alls att bryta sig loss, något som är extremt svårt nog ändå att göra. Att fördela försörjningsstödet till båda parter skulle göra den utsatta parten mindre utsatt och åtminstone ge den personen en chans att bryta det destruktiva förhållandet. Det är inte heller svårt eller dyrt att genomföra. Det krävs lite vilja och engagemang.

Men det verkar inte vara Skinnskattebergs styres vilja att detta blir verklighet. Den motion jag lämnade in om just detta i december 2019 har fastnat i utredningskvarnen, ditskickad av styrande politiker. Vad som behöver utredas under så lång tid är inte riktigt klart. Information finns det gott om. Goda exempel likaså. Länsstyrelsen i Västmanland, samordnare av arbetet mot våld i länet, erbjuder en bred kunskapsbas och konstaterar att ”några kommuner har ett jämställdhetsintegrerat försörjningsstöd sedan flera år och några kommuner har inte kommit dit än”. Hallstahammar är här ett lysande exempel på en kommun som infört jämställt försörjningsstöd, medan Skinnskatteberg är en av de kommuner som inte ”kommit dit än”. Vad det beror på kan bara de styrande ordföringarna från socialdemokraterna i Skinnskatteberg svara på. Någon skillnad i vilka som styr är det ju inte, förutom att S samverkar med C i Hallstahammar.

Helena Norrby, gruppledare Centerpartiet Skinnskatteberg