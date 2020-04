Insändare: I en kris gäller det att ta ansvarsfulla beslut

Måndagen den 23 mars valde Norbergs kommun att genomföra budgetberedning inför 2021 som vanligt. Detta beslutades formellt fredagen den 27 mars. Från C, L, M ifrågasatte vi varför Norbergs skattebetalare ska betala för en budgetberedning med siffror som sannolikt inte är realistiskt underbyggda och rättvisande i höst inför budgetåret 2021. Från våra kommunala- och regionala partikollegor i länet och landet hör vi samma sak – vänta med budgetberedning.

I rådande situation sätts vedertagna parametrar ur spel. Införandet av nya lagar sker kontinuerligt för att kontrollera situationen samt hjälpa samhället i stort. Detta lägger ytterligare sten på bördan. Det innebär att det kommer vara många förutsättningar av större dignitet som inte är desamma till hösten som det är idag och framförallt inte i slutet av 2020, vilket riskerar att budget 2021 blir baserad på orealistiska grunduppgifter och därmed felbudgeterad.

Olika åtgärder som regeringen genomför kommer att påverka varje kommun i Sverige, så också Norbergs kommun. Skatteprognosen och skatteunderlaget blir osäkert, statliga bidrag likaså. Från C, L och M:s sida har vi varit tydliga. Låt tjänstemännen arbeta med det som är viktigast just nu, vilket är att förbereda Norberg på bästa möjliga sätt på kommande pandemi. Att lägga tid på låtsassiffror är dåligt spenderad tid i detta läge. C, L och M kommer lägga sin gemensamma budget i hösten när läget är betydligt tydligare än idag.

Vi ser hellre tätare möten för KS/gruppledarna en tid nu så att vi tillsammans kan möta den kommande krisen. Vi politiker ska i dagsläget skapa förutsättningar för Norbergs kommuns verksamheter så att de i detta läge kan jobba tryggt och kontrollerat under mycket speciella förhållande och tvära kast i besluten och känna sig trygga i det, det anser vi politiker är vår uppgift och det förtroendet har vi fått av väljarna. Nu är det tid för att rädda liv, nu är tid till att vi sluter upp och lägger tid på nödvändiga saker och att vi jobbar tillsammans över partigränserna.

Göran Jansäter (C)

Liane Blom (L)

Anna Kramer (M)

Anmäl text- och faktafel