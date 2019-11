Insändare: Inflation i sanningar och röda dunster

Mycket har nu ordats om fullmäktige i Norberg den 4 november. Medvetet har vi från PNF valt att låta de värsta svallvågorna lägga sig annars hade innehållet i denna insändare sett helt annorlunda ut. Då hade jag börjat med riksbankens mål vad gäller inflationen 2 procent och använt den som jämförelse med den övertonade inflation i duktighet och röda dunster kommunalrådet visade prov på i sin insändare den 5 november.

Det går inte så bra för Riksbanken vad gäller målet men S+V når riktiga höjder. Sanningar är svåra att ta och anfall är bästa försvar är de rödas paroll. Låt mig förklara och vara lite pedagog. I mars får kommunen ett underlag för att göra en budget. I runda slängar 350 miljoner kronor. Inför 2020 visar det sig att för att klara budgeten och de krav som ställs på siffrorna måste cirka 6,7 miljoner bort. Bland annat skolan och barnomsorgen får vidkännas nedskärningar men även socialen och det som kallas DSU. Skolan tappar 1,2 miljoner och DSU 0,7 miljoner. Det är det här S+V kallar att man satsar på barn, ungdom och föreningsliv. Det är kring detta den stora lögnen och duktigheten framhävs. Vi från PNF letade var det inom samma ram brukade bli pengar över och hittade med hjälp av våra ekonomer ställen som givit överskott år efter år. Vi tänkte då att det är bättre att använda pengarna nu till verksamhet som behöver tillskott nu, än vänta på att eventuellt få pengar över vid årsbokslutet. Därför innehöll våran budget plussiffror för DSU inom alla områden liksom plus till barn och utbildning alltså skola, barnomsorg.

Den intressanta debatten hade vi kunnat vara utan. Vid fullmäktige presenterade S+V sitt förslag och yrkade bifall till det, det vill säga man tänkte inte ändra en ynka siffra. När osäkerhet infann sig under diskussionen om exempelvis kulturskolan, som enligt det enda förslag vi sett ska halveras, fick vi inget tydligt svar. Sedan kliver Åsa Eriksson in och berättar hur snälla regeringen är som ger Norberg pengar. Hon glömmer att berätta att det är bland annat norbergarna som via skatter och avgifter ser till att regeringen kan leka tomte. Bland det fulaste S+V gör i budgeten är att ta pengar från en fond , vars cirka 22 miljoner är utanför den vanliga pengapåsen och har som syfte att hjälpa nyanlända in i samhället. S+V tar 1,3 miljoner från fonden, till en satsning på skolan där årskurs 4 och 5 får varsin extra lärare från hösten 2020. I PNF:s budget ryms denna satsning inom ram. Om man fortsätter täcka kostnader för satsningar utanför ramen med fondpengarna kommer kommunen snart behöva betala integrationen med pengar från egna pengapåsen.

I fråga efter fråga rider S+V på det faktum att man i fullmäktige har 16 mandat medan vi övriga har 15. Det är det Åsa Eriksson kallar demokrati , det är på denna svaga grund S+V kan låta bli att lyssna och väga in andra tänk. Det är tack vare detta man vilseleder Norberg att tro att minus blir plus i händerna på en svag majoritet. Det är utifrån detta synsätt ni är överlägset bäst på att nå strålande höjder i inflation vad gäller sanningar och röda dunster.

Putte Dahlström,

PNF Partiet för Norbergs Framtid