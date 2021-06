Insändare: Iskalla cash i fotbollsvärlden

Man tar sig för hjärtat. Hyckleri inför öppen ridå. Ja, så fick vi se den nakna sanningen bakom idrottens väsen. Motbjudande. Spel för galleriet. Jo, sporten har lärt sig de ”politiskt korrekta” formlerna...vackra ord. Sånt går hem. Ska vi ta dom direkt? Klart vi gör. ”RESPEKT”. ”FAIR PLAY”. ”SPORTMANSHIP”. Se där, symbol-ord som omger världens största idrott. Fotboll. Och vad betyder de? I korthet: The Show Must Go On!

Förra lördagen utspelades en tragedi framför våra ögon. I EM-matchen mellan Danmark och Finland. Danske stjärnan Eriksen segnar ner. Är klinisk död. Inför stadiumpublik och miljontals TV-tittare. Alla förfasas. Idrottsmän på den nivån är ju närmast odödliga. Men ändå händer det. En publik håller andan. TV- studion släcks ner. Alla sportankare anlägger sin mest sombra ton. ”Vid såna här tillfällen väger idrott lätt”, säger man. En oerhörd kraftinsats sker på planen för att rädda livet på Eriksen. Efter intensivt arbete på planen, förs han, i sinom tid, till Rigshospitalet. Där kvicknar han till. Båda lagen är i chock. Danmark allra mest. Deras tongivande spelare. Nästan avliden. Sånt påverkar ett lag. Även Finland var skakade. Matchen givetvis avbruten.

Ställningen var 0-0, sista minuten av första halvlek. Man tänker – nu bryts matchen. Lagen får dela på poängen. Men va tusan. UEFA har sina regler. Och sina sponsorer. Man kan väl inte bryta en match bara för att någon dör på planen? Hur skulle det se ut? Tänk om Coca Cola och Pepsi Cola skulle vilja ha tillbaks sina sponsorpengar. Och TV-bolagen kräva sin pengar tillbaks. OTÄNKBART! Och grabben piggar ju på sig. Nu deklarerar UEFA: Lägger Danmark ner sitt spel efter denna nära-döden-upplevelse - då bestraffas laget med 0-3 som slutresultat.

Under denna säsong i Europeisk fotboll har vi sett matcher, i spanska och franska ligan, avbrytas för att någon i publiken vrålat rasistiska ord. Spottat på spelare. Ja, där publik betett sig oanständigt mot spelare. Se, då har man brutit matcherna. Det är politiskt korrekt. Alla är lika. RESPEKT. Men när någon dör... tja.. Så allvarligt var det väl inte? Och någon briljant UEFA- eller lagrepresentant besöker den just återkvicknade Eriksen vid sjukbädden på hospitalet. ”Vad vill DU att vi ska göra?” Vad i hela friden!? På Allvar!? Vad ska grabben säga? Han vet. Måste säga ”spela vidare”. Hej och hå. Vi kör. Eriksen har gett sitt okej. Hyckleri och utpressning i ett och samma andetag. Skamligt.

När idrott helt släpper kontakt med verkligheten - ja då händer sånt här. Vad krävs för att bryta en match? Död inför öppen ridå? Ja, men då måste det vara ”på riktigt”! Hjärtstillestånd å sån skit räknas inte. Och fansen jublar. Efter en och en halvtimme startar man om. Danmark spelar i koma. Och Finland? Dom ger tusan i Fair Play och Respekt. Nä, dom kör på som vanligt. Man hade ju kunna tänka sig att Finland, av respekt, spelade av matchen. Lät den gå till 0-0. Nix! End of story.

Richard Hichens-Bergström

Författare och fotbollsälskare