Insändare: Jag önskar er studenter fortsatt hopp om framtiden

Ett märkligt avslut för er studenter kräver ett lycka till med löften om att alla vi tillsammans inte deppar ihop utan fortsätter tro på att den ljusnade framtid är er.

Vi nynnade melodin på 60-talet: Dylans :Blowin´ in the Wind.

Student 2020

Sjungom studentens lyckliga dag

Låtom oss fröjdas i vår

Än klappar hjärtat med friska slag

Den ljusnande framtid är vår.

Och inga stormar i sinnena bo

Believing that hope is our friend

Our promise is true

The future is for you

Our promise, you hear it in the wind.

Ja, ni studenter, idag är er dag

I morgon står annat på lut

Så lyssna, känn in allt uti vänners lag

och hoppas det aldrig tar slut.

Lätt vilsen, vem styr nu när gruppen försvann

Believe that your friends give you hope.

Our promise is true

The future is for you

Our promise, you see it in the sky.

Så :Ni studenter, ett stort Lycka till!

Med skäggstubb och rakade ben

ni söker er ut och ni styr dit ni vill

och låt gärna timmen bli sen.

Tag lusten i handen förbli den du är

låt hoppet få följa som vän.

And our promise is true:

The future is for you

Our promise is written in your heart.

Putte Dahlström, Norberg

