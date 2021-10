Insändare: Jägare får inte jaga bort svampplockare från skogen

Nu börjar älgjakten igen, vilken med serösa deltagare normalt passerar lugnt och odramatiskt. Men här finns också ”de där andra”. De som försöker hävda skogen som deras under jakten, och i strid mot allemansrätten vill neka dig tillträde för svamp- och bärplockning, men döljer störningskänslan bakom säkerhetsschabloner. Så sent som under fjolårets älgjakt i Fagersta vägrades ett svampplockare par tillträde med hänvisning till just jakten. Råkar du ut för sånt här, så vik inte, utan ring istället polisen. Jägare äger inga sådana befogenheter, och du har lika stor rätt till markerna för dina intressen. Följande är bra att känna till:

Säkerhetsansvaret kan aldrig överföras på allmänhetens varande, utan är alltid jägarnas åligganden i jakttillämpningen. Detta uttrycks i 27§ Jaktlagen, där: ”jakten ska bedrivas så att […] egendom och människor inte utsätts för fara”. Mänsklig närvaro förutsätts alltså i lagtexten, och att denna skyddas genom jaktens profil och utförande – inte genom tillträdestabun.

Jaktarrendatorn har inte arrenderat marken – vilket ofta sägs – utan rätten till att jaga på den. Jakträtten förutsätts i samspel med andra naturintressenter, då deras närvaro stöds av grundlagen (2 kap. 15§ regeringsformen). Inte heller en fastighetsägare eller jordbruksarrendator får, ens via skyltning, neka dig seriöst tillträde utanför ”hemfridszon” (bostadstomten vanligen).

Jaktutövningen sen, är fritidssysselsättning à formalia, och utövas på samma grund som annan fritidssysselsättning. Varken älgjakt eller annan jakt kan åberopa någon överordnad ställning gentemot andra naturintressen, som exempelvis svamp- eller bärplockning. Att dessa aldrig får tolkas som jaktstörning, föreskrivs uttryckligen av Naturvårdsverket. Men även Jägarförbundet bekräftar genom jurist att avvisning av friluftsfolk är otillåten handling.

Jägaren själv slutligen är därtill ingen myndighetsperson, utan en privat hobbyidkare utan rättsliga befogenheter. Denne har inte mandat att avhysa människor, neka tillträden eller sätta sig över den dispositionsrätt, som tilldelats allmänheten i lagforum. Därvid blir det hela lagstridigt, och kan polisanmälas.

Så fortsätt plocka svamp i skogen. Det sker med stöd av något vi ska vara mycket rädda om i landet och förvalta solidariskt. Provocera för den skull inte jägarna; många är också seriösa. Men bejaka din rätt att respekteras i det ni delar tillsammans.

Hans Lindmark