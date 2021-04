Insändare: ”kvalitetssäkrad” information via 1177

Jag tillhör en grupp som är aktuell för vaccination mot covid nu. Men det visste jag inte innan jag av en slump tittat på ”Fråga doktorn” nyligen, där en chef på 1177 informerade att det finns aktuell kvalitetssäkrad information för varje region.

Jag har tittat under cirka två veckors tid och det har stått att personer i min grupp kommer kallas via ett brev eller åtminstone få information per post. Jag har inte fått någon post om detta. Jag gick in där igen och det står fortfarande likadant. Nu klickade jag också på en länk angående bokning och det visar sig oväntat att jag kan boka en tid. Det fanns tider redan om ett par dagar. Det vill säga efter att av en ren slump, tittat lite på teve på morgonen, så kan jag vaccinera mig. Är detta ”kvalitet”? Tyvärr måste jag säga att vården har för mig alltid varit en enda röra. Allrahelst i Gävleborg där jag bott många år (tillhör nu Västmanland) och som värst stött på obehörig läkare.

De som har nedsatt immunförsvar på grund av till exempel en medicin, kan boka tid och troligen få veta att det är Astra Seneca som gäller. Hur mycket vet man om riskerna för den gruppen? Förmodligen inget, med tanke på de kovändningar och annat som varit med det vaccinet.

Hans I