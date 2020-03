Insändare: Landstingsskatten är densamma i hela länet – så låt invånarna få likvärdig vård

Öppet brev till styrelsen för Region Västmanland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

På Bergslagssjukhuset ligger ögon- och öronmottagningarna vägg i vägg. Själv är jag ögonläkare och arbetar fortfarande, varav 20 år inom landstinget Västmanland. Ögon och öron är ju våra sinnen som vi informerar oss om livet i dess viktigaste delar. Det känns därför mycket märkligt att regionen inte kan komma överens om hur man skall upprätthålla servicen för hörseln och dess sjukdomar i den nordvästra delen av länet.

Tittar man på upptagningsområdet för Bergslagssjukhuset, så är det som om invånarna har drabbats av en osynlig nedklassning. Under den tid jag var klinikchef för ögon hade vi en ögonoperationsavdelning i Fagersta och tillströmningen var god. Året innan valet 2002 hade man lovat att satsa på Fagersta, men när valet väl var vunnet dröjde det bara ett år så rev man hela den nyrenoverade längan i besparingssyfte. Med yttersta möda lyckades jag förhindra att ögonmottagningen lades ner genom en alternativ besparing.

Och nu är det alltså dags att nypa öronmottagningen. Man har i Västerås ingen kapacitet att ta emot de nya patienterna från det nordvästra området. Hälso- och sjukvårdsdirektören har inte velat diskutera rimliga villkor för att driften skall kunna fortsätta i den nuvarande formen. Öronmottagningen i Fagersta har 1 200 patienter per halvår. Det finns ingen möjlighet att lägga över dessa på Västerås. Småbarn som behöver kontroller och exempelvis byten av dränagerör i mellanörat kan inte vänta. Detsamma gäller för personer som behöver assistans för att ta sig någonstans. Det är ett samhällsekonomiskt vansinne, med bortfall av arbetsdagar för ledsagarna. Vi skall inte bara diskutera vilka påfrestningar det innebär för gamla och svaga människor. Hälso- och sjukvårdsdirektören Håkan Wittgrens har sagt ”Patienterna kommer att få vård. En viss ansträngning under en kort tid kanske det blir, vi beklagar detta och hoppas att det blir så under bara en kort tid. Ambitionen är att hitta en lösning”. Det är närmast ett hån eller en illusionsrik dumhet.

Landstingsskatten är densamma för alla länsinnevånare men det förefaller som om det går en osynlig linje norr om Surahammar där innevånarna systematiskt får en sämre omvårdnad. Enligt riksdagsbeslut skall alla invånare i riket ha en likvärdig vård oavsett kön, etnicitet, ålder eller bostadsort. Det skulle vara glädjande om landstinget kunde släppa på prestige och interna konflikter och lösa denna mycket enkla konflikt. Sjukvård kostar pengar och om man på grund av en utspridd befolkning och stora avstånd får lite högre kostnader i Fagersta får man acceptera detta.

Arne Öhrström, docent, specialist ögonsjukdomar

F.d klinikchef ögonkliniken Centrallasarettet Västerås 1996-2004

