Insändare: Nu räcker det med nedläggningar

Det räcker nu!

Alltså, kan någon dra i nödbromsen? Vad pågår i vårt land? Nu flaggar Handelsbanken för nedläggning av 180 kontor. Vilka? Gissa! Dom på vischan, förstås.

Varför? Anpassning till kundernas ”nya” beteende. Jo tack.

Det senaste halvåret har inte direkt inbjudit till ”bankhäng”. Särskilt inte när man möts av en stor skylt vid dörren ”Inga spontan besök -boka tid i förväg”. Covid, förvisso. Men det är nog inte bara jag som såg detta komma, långt före Covid.

För ett år sedan förkunnade Handelsbankens VD ”Vi håller kontoren öppna - vi är en kundnära bank”. Jo minsann. Lät bra, då. Fast... det var ju då. Ett HELT år sen.

Skälet är givetvis besparing. Banken är inte nöjd med en vinst på 10-15 miljarder. Tusan, det kan öka! Då kör vi!

De andra storbankerna har redan gjort slag i saken. Dragit härifrån. Här finns stålar att tjäna. ”Alla använder Nätet”. Kyss Karlsson. Vad annars kan vi kunder göra när kontoren försvinner? Eller man ber oss ”beställa” tid? Signalen är klar - "du, kund, håll dig härifrån”.

Men nu ska vi försöka vara konstruktiva. Går det? Hmm, låt se...

Dom gigantiska penningmaskinerna kunde väl gå samman. Ja, inte gifta sig. Men skapa gemensamma ”servicekontor” dit man kunde gå, oavsett bank, för att få hjälp med sina ärenden och frågor. Kan göras till en minimal kostnad. Och personalen där skulle ju kunna använda ”Nätet”, ansluta till rätt bank – det är nämligen så ”himla” lätt. Vad tror ni, nappar våra storbanker på en sån tanke? Alltså, det handlar bara om service. Frestande? Tja, man kan väl hoppas.

Å värst av allt. Mönstret går igen i hela samhället.

Posten. Lägg ner! Arbetsförmedling. Lägg ner! Försäkringskassa. Lägg ner! Polisnärvaro i glesbygd. Lägg ner! Försvar. Lägg ner! BB-kliniker på landsbygd. Lägg ner! Med mera...

Anledning?

Vi har inte råd! VA!? Sverige, med världens högsta ”skattetryck” har inte råd att serva sina medborgare. Oss! Hallå!

Men att gräva fram 800-1 000 miljarder för att ”stimulera” ekonomin, pengar som pytsas ut till höger å vänster, ja se, det går bra. Fatta!

STOPP! Det räcker nu! Ge fan i att släcka ner landet.

Det är vi, vi landsbor, som berikar Sverige! Landet är livet. Nog är nog! Stureplan och Rosenbad är bara adresser. Och där finns ”navelskådarna” och ”såskopparna” som räknar allt i pengar.

Vi ska ha vårt levande samhälle tillbaks! Vårt land är nära att drivas över kanten av den, av Stockholm, framdrivna ”sotdöden”.

Så, till makthavare och företag med feta plånböcker; Tänk långsiktigt! Hela Sverige måste leva! Så sa man för fyrtio år sen. Börjar bli dags att leverera va?

Basta!

Richard Hichens-Bergström

Författare och landsbo (Norberg - the place to be!)

