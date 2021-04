Insändare: Orimlig hyreshöjning på Malmen

En hyreshöjning på 20 procent är orimligt även för Fagersta kommun! Har kommunen nu haft så dålig koll under så många år bör man istället göra höjningen under ett antal år med mer rimliga 4-5 procent per år.

Niclas Bergström (S) har inte märkt några protester från boende? Det tar han tydligen som intäkt på att alla är nöjda. Men Niclas ger sig på ett gäng sköra äldre och där många inte ens läser längre. Det är ren och skär ålderism.

Du hänvisar till att man kan söka bostadsbidrag (kommunernas kassako). I tidningen Senioren nr 3/2021 står det: ”2019 åkte cirka 385 av 920 miljoner i bostadstillägg till pensionärer rak ner i kommunkassorna”

Hoppas ni tar ert förnuft och ändrar ert beslut!

En -42:a