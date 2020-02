Insändare: Plastskatt är bra för miljön

Nu har flera insändare handlat om plastskatt, bland annat från ungsvenskarna och nu senast från ”miljömedveten”. Sveriges konsumtion av plast har ökat på bara några år mellan 2010 och 2017, från 400 000 ton plast per år till 900 000 ton varje år, enligt Naturvårdsverket. Nu är vi uppe i en snittkonsumtion på 130 kilo plast per invånare och år. Sverige må vara bra på att återvinna men 60 procent av all denna plast går inte att återvinna, utan eldas upp istället (källa Cirkulera # 1, 2020).

Mycket av den plast som finns i haven kommer från andra länder. Det ger oss inte ”rätt” att inte ta vårt ansvar för den ökade konsumtion vi svenskar står för och som det faktiskt finns statistik på. En sak som verkligen får mig att ändra beteende är om jag måste ta ansvar för mina inköp. Bara av att plastkassar i affärerna belades med högre avgift gjorde att jag nu i de flesta fall har med en egen påse som jag använder om och om igen. Målet kan inte vara att rättfärdiga Sveriges ökande konsumtion av plast, utan bör snarare handla om vad vi kan göra för att använda så lite plast som möjligt. Då kan skatt på plast vara ett medel för att nå målet.

Liane Blom (L), ordförande i Liberalerna Norberg

Anmäl text- och faktafel