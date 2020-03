Insändare: Plastskatt – en förklaring

Som tidigare nämnts ökar svenskarnas användning av plast markant (en fördubbling nästan, på mindre än 10 år). Plast är inte naturligt nedbrytbart i naturen. Enligt Naturskyddsföreningen tar det ungefär 500 år för naturen att bryta ner materialet. Allt som oftast bryts det istället ner i små mikroplaster, ett problem som blir allt större för många djurarter. Plastskatt handlar inte bara om den enskilda påsen du köper, vilken förvisso kommer att bli dyrare i framtiden.

Plastskatt handlar om att all plast vi använder ska återvinnas på något sätt. Allt från inplastad skinka, till schampo till fruktpåsen du lägger frukten i. Skatten på bärkassar kommer att betala för hanteringen av all plast, varav ca 60 procent inte kan återvinnas. Sverige har också ett miljömål som vi strävar efter att nå. År 2025 ska vi vara nere på max 40 bärkassar i plast per person. Dit är det en lång väg att vandra (idag ca 90-100 stycken/person/år).

För egen del blir det i stort sett inget kvar i ”vanliga” påsen när jag källsorterar. Det är också därför det blir dyrare sopavgifter i många kommuner om man inte sorterar sitt avfall. Kan det vara detta som Kuusisto missat? Att all plast är dålig, oavsett vad du använder den till?

Liane Blom (L), ordförande i Liberalerna Norberg

