Insändare: Politiker sysslar med bländverk

Allright. Nu har vi lärt känna Covid 19. En obehaglig bekantskap.

I dess kölvatten har vi lärt känna en annan väl fördold hemlighet. Pengar. Nä, inte dina och mina pengar. Samhällets pengar. Dom där som inte finns för VANLIGA medborgare. Men pengar som ändå är våra.

Vad talar vi om?

Jo. Enorma belopp görs nu tillgängliga för företag. Javisst. Småföretag, kaféer och resebyråer får och ska ha stöd. Inget snack. Men kolosserna? Banker, ABB, Volvo, Scania, SKF... dom behöver stålar. Stora arbetsgivare, tusentals anställda. Att dom, när dom får stöd, inte bör betala utdelning om miljard belopp... den så kallade VINSTEN... verkar självklart. Men inte för dessa giganter. DET är ju VÅR vinst, menar dom. Hmm...

Se! Den kommer från förra året. Den har vi rätt till och "skyldighet" att betala ut. Skitprat. Den ska hålla företaget vid liv. För ibland går det dåligt. Om dessa företag gått med förlust förra året, skulle dom då begärt statsbidrag? Tror inte det. Då hade "ägarna" fått acceptera att det blev noll kronor.

Nå. Till huvudämnet. Jo. Stora belopp. Miljarder Nä, inte hundra. Närmare tusen miljarder. I stöd. Beloppet! Svindlande. Lite som Vintergatans omfång. Omöjlig att fatta! Men ändå... dom, alltså pengarna, finns där. I Sveriges djupa fickor. Undangömda. Förlåt? Öhhmm... igår hade vi inte råd att stötta skolor, sjukvård, med mera. Som skriker efter pengar. Men Staten har INTE RÅD. Men! Nu öser vi ur vår svenska kassakista. Som nyss var tom? Alltså. Hur funkar det?

När vi pensionärer ber om skattelättnader, blir svaret NEJ. Det skulle kosta en fraktion av de medel som nu delas ut till företagen. Men för oss småfolk? Nix! INTE RÅD. Va? Varför? Jo. Vi är grodyngel i den stora HAJ-fokuserade samhällsekonomin.

There is something rotten in the state of Denmark (Shakespeare).

Men se, när det gäller att klämma till, och bestämma! Då passar det att trampa på oss småfolk. När politiker VERKLIGEN vill visa att det är allvar...se! Då förbjuder, och reglerar man vardagen. Klart att kryddor inte får innehålla Glutamat. Livsfarligt. Förbjud. Men det är ju gott! Spelar ingen roll. Vi förbjuder. Rökning utomhus? Mentholcigaretter? Förbjud. Men det är ju gott! Spelar ingen roll! Förbjud. Annika Strandhäll, förre socialministern hävdade att Sverige ska vara rökfritt 2025. Med vems mandat? Ingrepp i det lilla livet är en favoritsport hos våra politiker.

Men miljöförstöring? Miljontals ton avfall. Skräpar i natur. Och hav. Utsläpp. Allt detta finns i vår omgivning. Ah... det får vi ta sen... eller så får nästa generation ta tag idet. Vi petar hellre i den privata sektorn. Och så vill vi hålla oss väl med FINANSEN. Vi ger blanka tusan i småkrypen i samhället.

Tack! Vi börjar se verkligheten. Politiker sysslar med bländverk. Visar bara upp det som passar. För oss bakom ljuset.

Vet att jag berör två saker samtidigt. Pallar ni det? Annars kan ni läsa första halvan först. Så, andra halvan sen.

Heja pensionärer, glutamatälskare och småfolk!

Richard Hichens-Bergström

Medborgare och författare

