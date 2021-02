Insändare: SD bryr sig om skattebetalarnas pengar – är det ett problem?

Kommunens intäkter ska finansiera kommunens kostnader. För en liten kommun som Skinnskatteberg, som tyvärr för tillfället har minskade skatteintäkter så anser vi att varje besparing som vi kan göra bidrar till att förstärka kommunens ekonomi i sin helhet. Minskar vi den politiska kostymen så blir det ju per automatik en mindre kostnad för kommunen, det är ju inte bara arvoden som betalas ut till ledamöterna, även förlorad arbetsinkomst, reseersättning, arvode vid utbildningar och för gruppledarmöten som sker några gånger per år. Kommunsekreterarna får även en lättare arbetsbörda med ett färre antal ledamöter.

Att det skulle bli svårare för medlemmar och kommuninvånare att ha en dialog med fullmäktigegruppen och partiet ser vi inte som något problem som uppkommer om vi minskar på antalet ledamöter. Kommunikationen fortgår precis som vanligt och kontaktvägen försämras inte på något sätt. Alla medlemmar kan vara med och påverka precis som idag. Det är först efter valet 2022 som vi vet hur många mandat varje parti får i fullmäktige, om partiet får ett bra valresultat så får man mandat i fullmäktige efter det såklart. Antal ledamöter, så hur ligger vi till då? Vi kan ta Stockholms stad som en jämförelse, med 101 valda ledamöter så går det 9650 stockholmare per ledamot. För Surahammar är siffran 325, Fagersta 382 och i Köping 534 per ledamot. För Skinnskatteberg, med ett minskat antal ledamöter i fullmäktige så skulle det innebära 208 per ledamot, den siffran tycker vi är helt okej.

Ewa Olsson Bergstedt (SD), gruppledare kommunfullmäktige