Insändare: Studieförbundet Vuxenskolan gör skillnad även under pandemin

Vi står inför stora utmaningar. Den pågående pandemin har påverkat oss alla både inom familjen och i umgänget med vänner, men också i hela vårt sätt att leva. För Studieförbundet vuxenskolans (SV) del har detta inneburit inställda och framflyttade studiecirklar samt sparsamt med kulturella upplevelser, även om vi i Västmanland lyckats genomföra en hel del digitalt. När det lokala föreningslivet får stå tillbaka påverkas inte bara den enskildas vardag, det har även betydelse för tillit, demokrati och folkhälsa.

Vi är övertygade om att en av de viktigaste delarna i hur vi bygger upp ett hållbart samhälle och stärker den liberala demokratin är den fria och frivilliga folkbildningen och det breda föreningslivet. Folkbildningen och föreningslivet jobbar genom tusentals frivilliga och engagerade, skapar strukturer och arenor för samtal, bildning och samverkan. Tillsammans motverkar vi ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, vi bidrar till etablering för nyanlända och skapar plats för lokal demokrati.

SV-Västmanland har under det år som pandemin hittills pågått utvecklat det digitala arbetet för att under rådande omständigheter ändå kunna erbjuda bildningsverksamhet av olika slag. Och det med fortsatt hög kvalitet. SV fortsätter bedriva folkbildning även nu under pågående pandemi. All verksamhet följer de råd och restriktioner som myndigheter och regionen rekommenderar. SV erbjuder allt från verksamhet utomhus till digitala studiecirklar och livesändningar. Utbudet har varit och är stort och med intensionen att även under kraftigt reducerade möjligheter till fysiska träffar, ändå kunna bidra till bildning och demokrati. Utbudet har varit brett, från landshövding Minoo Akhtarzand och smittskyddsläkare Jan Smedjegård, till musik och existentiell och psykisk hälsa. Det är ett imponerande utvecklingsjobb som våra fantastiska medarbetare på SV gjort under året.

Vi uppmanar alla förtroendevalda inom kommuner i länet samt regionen att aldrig ta föreningslivet för givet. Därför är det viktigt att ideella organisationer och den fria folkbildningen får fortsatt stöd och kan göra sin röst hörd. Tillsammans bidrar vi till engagemang och kraft att förändra. Särskilt viktigt nu under pågående pandemi. Här bär varje enskild studiecirkel på nycklar för att vara en del i demokratibygget, och du som är cirkelledare har en oerhört viktig roll i det arbetet.

Anders Duvkär, ordförande SV Västmanland

Joakim Öhrndalen, avdelningschef SV Västmanland