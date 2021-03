Insändare: Varför är det så svårt att boka test om antikroppar?

Det är mycket krångligt att få tid för antikroppstest för covid-19. Jag kontaktade vårdcentralen för tidsbokning, fick svaret ”nej, du måste boka via 1177 eller hemsidan”. Efter mycket krångel bestämde vi oss istället för att kontakta 1177 på telefon och frågade om ett telefonnummer för bokning av testet. Svaret blev ”kontakta vårdcentralen eller boka genom 1177:s hemsida. Svaret på vårdcentralen ”boka via eller ring 1177, vi har våra manualer att gå efter, punkt. Efter att ha försökt boka via hemsidan 1177.se ett antal gånger utan att lyckas gav vi upp.

Av en slump fick vi reda på att man kunde boka test av antikroppar mot covid-19 via Kronans apotek i Avesta. Vi åkte dit och frågade, och de svarade att det går bra att boka via hemsidan eller ringa.

Efter ytterligare några dagar fick vi hjälp av en familjemedlem att boka via 1177. Har man ingen dator blir man som äldre långsamt men säkert utesluten ur samhället. Det är inte alla äldre som har kunskap om datorer, eller kan få hjälp av någon. Jag känner till en del äldre som har försökt att få antikroppstest för covid-19 men inte lyckats.

Jan Bendtsen