Insändare: Varför dör så många av covid-19 i Sverige?

Hur kan det komma sig att Sverige har fyra gånger fler döda i covid-19 än våra grannländer har tillsammans? Kan det ha att göra med att man har sparat in på regionerna (landstingen) under många år? Vi har två stycken lasarett i Västmanland som endast används i begränsad omfattning. Man har nu sparat in så pass mycket att man inte har råd att testa om folk har coronasmitta eller inte. Man bygger upp ett fältsjukhus i mässhallarna i Stockholm, men man flyttar inte dom konstaterat smittade till fältsjukhuset. Istället låter man dom bo kvar på äldreboenden så att smittan kan sprida sig ytterligare. Är det en medveten strategi för att bli av med så många gamlingar (som kostar pengar) som möjligt?

Är det någon som har räknat ut hur mycket man sparat in på vården under dom lugna åren före corona? Det vore ganska intressant att jämföra den besparingen med kostnaden för coronapandemin, var det värt besparingarna?

Man ger dessutom dubbla budskap till folket: Har du förkylningssymptom sök inte upp vården, stanna hemma för vi måste hålla oss under linjen för tillgängliga vårdplatser.

Har sett notiser i tidningar om folk som haft besvärliga symptom i flera veckor men blir nekade tester när man frågar vården?

Sydkorea kunde testa 20 000 personer om dagen när coronan kom dit. Vi fortsätter neka folk tester fast vi haft corona i landet i mer än två månader. Varför kan inte Sverige testa som Sydkorea kunde, är det för dyrt?

Måste vi spara?

Regeringen sa för några veckor sen att man hade som mål att göra 100 000 tester i veckan, var tog det målet vägen?

Nu har mer än 4 400 personer över 65 år dött av covid-19, det gör att pensionsmydigheten slipper betala ut ca 66 miljoner mindre/ månad i pension, vilken lycka, då har vi chansen att spara in lite till.

Vad fan håller Sveriges makthavare på med? Är det som vanligt: låt inte behovet styra ekonomin utan låt ekonomin styra behovet?

En som funderar!

