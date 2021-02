Insändare: Vart tog det personliga ansvaret vägen?

Det kommer ett brev som meddelar att jag fått en läkartid. Fyra dagar innan plingar det till i telefonen. Det är en påminnelse om tiden. Pling, det är fyra timmar kvar och jag får ännu en påminnelse. Nu plingar telefonen igen och jag får meddelandet att jag befinner mig 37 minuter från min bostad. När jag är hemma plingar det och jag kan läsa att det är 43 minuter att åka till dit jag brukar vara på helgerna.

Någon okänd har koll på mig och nu har jag blivit reducerad till en barnunge som det måste tas hand om. Det gör Supermorsan, som tjatar om allt. Så vad är det att vara vuxen? Tydligen inte tillåtet. Så kommer brev på posten och det är deklarationen. Nu kan jag läsa all information om mig själv. Där på papperet står det vad alla arbetsgivare, myndigheter, banker, försäkringsbolag med flera, skickat in till Skattemyndigheten. Det är lag på det, så då måste alla ”köras över” medan åsikten skall vara ”att det hela är bekvämast så.”

Allting sköts via nätet nu för tiden, är argumentet, men trots det skall jag skriva under att det hela är ”på heder och samvete” att det är min namnteckning och ingen annans. Men mer verkar det inte vara eftersom allt redan är färdigt och med superkontroll där ingen behöver bedyra sin samvetsgrannhet. Bara att det skrivs under av ren tradition som om samhället behöver människor med heder och samvete. Det är en formalitet som inte behöver någon heder och inget samvete heller för det är fråntaget den enskilde individen.

Förr i tiden skulle var och en bidra med ”heder och samvete” som ett tillskott till samhällsmoralen. Det som då var en kardinaldygd för en hederlig arbetare. Stå för sitt ord, betala sina räkningar och i övrigt sköta sig och inte ligga samhället till last mer än nödvändigt. Vi borde skapa museer som kan skildra vilka normer och värderingar som en gång skapade Sverige och som nu inte längre finns någon plats för. Det är bara att tillåta Supermorsan ta hand om allting så sker det mesta med autogiro. Fortfarande är det ideala det bekväma livet och där vi slipper ta ansvar för vårt eget liv. Är idealet i konsumtionssamhället att som seriefiguren Kronblom ligga på kökssoffan hela dagarna?

Mina påpekande visar på något mer djupgående som handlar om att vi håller på att upplösa vår tro på ett demokratiskt styrelseskick. När staten tar över allting och vi reduceras till små barn så blir den demokratiska ordningen bara ett skenverk på samma sätt som underskriften i deklarationen. Allt styrs uppifrån och utifrån ett centralistiskt perspektiv. Det blir början till ett enkelriktat styre som tycks vilja tjata ihjäl oss via sitt språkrör ”pling” ett meddelande. Ett samhälle som inte vågar tro på sina medborgares ”heder och samvete” kommer heller inte att i längde kunna existera, vart tog det personliga ansvaret vägen?

Per-Arne Bengtsson